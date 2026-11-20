i Bundespräsident Alexander Van der Bellen erhob Vorwürfe gegen Kreml-Chef Wladimir Putin. x / Andrii Sybiha, APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER (KI-generiert) Schwere Vorwürfe Angriff bei Botschaft – Van der Bellen attackiert Putin Geschosse der russischen Armee schlugen bei der österreichischen Botschaft in Kiew ein. Van der Bellen erhob Vorwürfe gegen Putin. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein erneuter russischer Angriff auf Kiew ließ am Donnerstag auch die Alarmglocken in Österreich aufschrillen. Der Grund: Geschosse schlugen bei der österreichischen Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt ein. Mehrere Fenster und auch drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Mitarbeiter der Botschaft kamen bei dem Luftangriff glücklicherweise nicht zu Schaden.

Nachdem sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) zu der Attacke geäußert hatten, gab es auch eine Stellungnahme von der russischen Botschaft in Wien. Man wies die Vorwürfe von absichtlichen Angriffen gegen zivile Objekte zurück.

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Zudem verwies man auf frühere Warnungen vor Gefahren eines Ukraine-Aufenthalts. Diese seien "demonstrativ ignoriert" worden, so die Botschaft. Damit liege die "gesamte Verantwortung für mögliche negative Folgen" bei Österreich.

VdB wirft Putin gezielte Angriffe vor

Am Freitag meldete sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen via X zu Wort und ging scharf mit Putin ins Gericht. In einem Video betonte das Staatsoberhaupt, dass nicht nur die österreichische Botschaft bei dem Angriff zum Ziel wurde. Auch das ukrainische Außenministerium und die Kathedrale seien beschädigt worden. Dabei kam eine Person ums Leben, so Van der Bellen.

Der Präsident betonte, dass kein Ort und Mensch in Kiew mehr sicher vor russischen Angriffen sei. "Putins Regime setzt bewusst das Leben von Zivilistinnen und Zivilisten aufs Spiel und macht auch vor diplomatischen Einrichtungen keinen Halt", so die schweren Vorwürfe in Richtung Moskau.

Van der Bellen appellierte an Kreml-Chef Wladimir Putin den "Krieg und den Terror" zu beenden. Es liege nur an ihm, so das Staatsoberhaupt. Gleichzeitig wies Van der Bellen darauf hin, dass Europa "geeint und stark" für den Frieden eintreten müsse.

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Schutzmaßnahmen erhöht

Wie bereits berichtet, kündigte Meinl-Reisinger schon am Donnerstag an, dass die Sicherheitsvorkehrungen der österreichischen Vertretung in Kiew hochgefahren werden sollen. "Angesichts der immer heftigeren russischen Angriffe auf Kiew habe ich daher veranlasst, dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser zu schützen", so die Außenministerin.

Bundeskanzler Stocker zeigte sich über den Vorfall schockiert. Er bezeichnete den Angriff als "völlig inakzeptabel". Dem Kanzler zufolge seien diplomatische Vertretungen "unantastbar" und müssten geschützt werden. Stocker selbst habe mit dem Team der Botschaft in Kiew telefoniert und zeigte sich erleichtert, dass niemand verletzt wurde.