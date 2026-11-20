i Die Grünen feiern im Parlament 40 Jahre seit ihrem Einzug in den Nationalrat. Denise Auer Festakt im Parlament "Noch lange nicht fertig" – Grüne feiern 40 Jahre Die Grünen feiern im Parlament 40 Jahre seit ihrem Einzug in den Nationalrat. Gewessler und Van der Bellen blicken zurück und nach vorn. Von Lara Heisinger 20.11.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Grünen feiern am Freitag im Parlament 40 Jahre seit ihrem ersten Einzug in den Nationalrat im Jahr 1986. Rund 300 Gäste sind dabei, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seiner Frau Doris Schmidauer sowie die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures. Ex-Grünen-Chef Werner Kogler feiert zudem am selben Tag seinen 65. Geburtstag.

Die Botschaft von Klubobfrau und Bundessprecherin Leonore Gewessler ist dabei klar: Die Grünen wollen dieses Land verändern und haben gerade erst damit angefangen. "In großer Freude stehe ich im Saal vor jenen, die die letzten 40 Jahre möglich gemacht haben", beginnt Gewessler ihre Ansprache.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Überzeugung führte zur Parteigründung

Am Anfang der Grünen stand für Gewessler die Überzeugung, dass "uns die Zukunft nicht in den Schoß fällt", sondern "es die Aufgabe von uns Menschen ist, sie zu gestalten". Wie viel das bewirken kann, zeige die Hainburger Au, die heute Teil eines Nationalparks ist.

Diese Überzeugung führte 1986 schließlich zur Parteigründung und zum Einzug in den Nationalrat. Sie bilde auch heute noch das Fundament der Partei, betont Gewessler. "Schaue ich heute auf die Welt, so habe ich nicht den Eindruck, wir Grüne hätten unseren historischen Auftrag bereits erfüllt."

Rückschläge und Herausforderungen

Die vergangenen 40 Jahre verliefen für die Grünen allerdings nicht ohne Rückschläge. 2017 musste die Partei eine schwere Niederlage hinnehmen, als sie bei der Nationalratswahl den Wiedereinzug verpasste. 2019 gelang die Rückkehr in den Nationalrat, anschließend wurden die Grünen erstmals Teil der Bundesregierung.

"Die Herausforderungen damals waren anders, aber unsere Haltung ist dieselbe. In 40 Jahren, wünsche mir das meine Nachfolgerin erzählen kann, dass die Sommer nicht mehr unerträglich sind, dass sie als Frau keine Angst hat, allein nach Hause zu gehen. Wo Männer sich nicht fürchten müssen, in den Krieg zu gehen. Und dass man in der Au immer noch die Vögel hört", so Gewessler abschließend.

"Vorne im Nationalrat war es anstrengender"

Neben Gewessler ergriff auch der Bundespräsident das Wort. Mit Blick auf den Nationalratssaal voller Grünen-Anhänger scherzte er: "Es ist leichter Schmäh zu führen, wenn Gegner da sitzen." Van der Bellen selbst habe als "Hinterbänkler" für die Grünen im Parlament begonnen. "Da war es noch schön. Vorne im Nationalrat war es anstrengender."

Der Bundespräsident erinnerte daran, dass die Aussichten für die Umwelt früher düster waren. Flüsse waren verschmutzt, das Waldsterben schien unausweichlich. Mit dem Einzug der Grünen sei das Parlament vielfältiger und lebendiger geworden. Zudem habe der Umweltschutz erstmals eine eigene politische Vertretung im Nationalrat erhalten. "Der Parteiname ist nicht zufällig grün", so Van der Bellen.

Appell an alle Parteien

Zum Schluss richtete Van der Bellen einen Appell an alle Parteien. "Die Menschen sprechen zu viel übereinander als miteinander. Wer die Welt verändern will, muss auch mit jenen sprechen können, die die Welt anders sehen. Man muss bereit sein zuzuhören und tragfähige Kompromisse zu finden."

Der Bundespräsident warnte außerdem davor, politische Gegner zu Feinden zu machen. "Man muss unterschiedliche Meinungen aushalten können. Nichts wäre schlimmer, wenn wir alle der gleichen Meinung sind. Demokratie heißt, dass wir trotz Unterschiede, gemeinsam eine Zukunft gestalten und Lösungen finden können", so Van der Bellen.