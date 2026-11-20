i Im Streit um seine Kündigung muss Ex-ORF-Chef Roland Weißmann nun vor Gericht aussagen. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Ex-Boss muss aussagen ORF-Showdown! Weißmann und Thurnher vor Gericht Im Streit um seine Kündigung muss Ex-ORF-Chef Roland Weißmann nun vor Gericht aussagen. Auch seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher soll befragt werden. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für den ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann wird es am Freitag vor Gericht ernst. Im Streit um seine Entlassung stehen am Arbeits- und Sozialgericht Wien die ersten Befragungen an. Neben Weißmann soll auch seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher aussagen.

Der frühere ORF-Chef wehrt sich gegen das Ende seines Dienstverhältnisses. Gemeinsam mit Anwalt Oliver Scherbaum wirft er dem Sender eine sittenwidrige Kündigung aus unzulässigen Motiven vor.

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Ausgelöst wurde die Affäre durch Vorwürfe sexueller Belästigung, die Weißmann stets bestritt. Im März legte er deshalb seine Funktion zurück. Eine spätere interne Prüfung stellte keine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn fest. Trotzdem trennte sich der ORF von ihm und begründete das mit dem "Anschein unangemessenen Verhaltens".

Brisante Aussagen könnten Thema werden

Auch der ehemalige Ö3-Star Robert Kratky könnte bei dem Termin eine Rolle spielen. Hintergrund sind Hinweise darauf, dass schon vor Weißmanns Rückzug über bevorstehende Enthüllungen gesprochen worden sein soll.

Laut einem von profil aufgegriffenen Anwaltsschriftsatz soll Kratky einem Zeugen gesagt haben: "Gegen den Weißmann wird no was großes kumman." ORF-Stiftungsratschef Heinz Lederer soll zudem gegenüber möglichen Nachfolgekandidaten erklärt haben, dass "etwas im Busch sei".

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Rechtsstreit an mehreren Fronten

Insgesamt führt Weißmann drei Prozesse vor dem Arbeits- und Sozialgericht. Gleichzeitig hat die inzwischen dienstfrei gestellte Mitarbeiterin rechtliche Schritte gegen ihn und den ORF gesetzt.

Gegen die Frau und ihren Anwalt wird wiederum wegen des Verdachts der schweren Erpressung und des Missbrauchs von Tonaufnahmen ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ein Zwischenbericht zu mehr als 3.800 sichergestellten Chats zwischen Weißmann und der Mitarbeiterin sorgte zuletzt für weitere Diskussionen. Während sich der Ex-ORF-Chef dadurch entlastet sah, sprach die Rechtsvertreterin der Frau von einer Täter-Opfer-Umkehr.