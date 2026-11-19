i Roland Weißmann bei der Gerichtsverhandlung am 11. August 2026 Sabine Hertel Auch Kratky plötzlich Thema ORF-Knall! Jetzt muss Thurnher gegen Weißmann ran Am Freitag treffen Ex-ORF-Chef Roland Weißmann und Nachfolgerin Ingrid Thurnher vor Gericht aufeinander. Es geht um Millionen und brisante Chats. Von Christian Tomsits 19.11.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächste Runde im ORF-Machtkampf! Am Freitag (20. November) treffen Ex-Generaldirektor Roland Weißmann und seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien aufeinander. Beide sollen persönlich in der brisanten Causa aussagen, die den Ex-ORF-Chef arbeitslos machten und Thurnher in die Chefposition hievten – und um knapp vier Millionen Euro Entschädigung für den Ex-General.

Weißmann sieht sich nach den von ihm bestrittenen Vorwürfen sexueller Belästigung als Opfer einer Intrige am Küniglberg. Der ORF hält dagegen: Sein Verhalten gegenüber einer Mitarbeiterin habe dem Ansehen des Senders geschadet. Mehr als 3.800 ausgewertete Intim-Chats vom Handy der Frau wurden inzwischen ausgewertet, die Nachrichten sollen Weißmann ihn in wesentlichen Punkten entlasten. Gegen die betroffene Mitarbeiterin und ihren Anwalt wird indes wegen des Verdachts der schweren Erpressung ermittelt – es gilt die Unschuldsvermutung.

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Jetzt taucht auch Kratky auf

Kurz vor dem Gerichtstermin sorgt ausgerechnet Ex-Ö3-Star Robert Kratky für neuen Wirbel. Laut dem von "Profil" thematisierten neuen Schriftsatz des Weißmann-Anwalts soll er bereits im Herbst 2025 gegenüber einem Zeugen gesagt haben: "Gegen den Weißmann wird no was großes kumman." Kratky wollte sich dazu nicht äußern. Auch Stiftungsratschef Heinz Lederer soll damals angedeutet haben, dass gegen Weißmann "etwas im Busch" sei. Bewiesen ist eine Intrige dadurch aber nicht.

Zusätzlichen Sprengstoff liefern neue Details zu Kratkys früherem ORF-Vertrag. Laut dem Schriftsatz soll Weißmann erst Ende 2024 von dessen genauen Konditionen erfahren haben - nachdem der Ö3-Star per WhatsApp-Video eine ausständige Prämie eingefordert hatte.

Besonders pikant: Der Vertrag soll unter anderem einen einjährigen bezahlten Krankenstand und einen siebenjährigen, unkündbaren Folgevertrag ab 2027 mit rund 200.000 Euro Jahresgage vorgesehen haben. Als Ö3-Moderator kassierte Kratky zuletzt demnach knapp 480.000 Euro jährlich.

Der ORF widerspricht der Darstellung, wonach der Vertrag nicht auffindbar gewesen sei. Dieser habe den zuständigen Stellen vorgelegen. Ex-General Alexander Wrabetz verteidigt die Konditionen mit Kratkys enormem wirtschaftlichen Wert für den Sender.

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Ums Wirtschaftliche geht es neben Macht und Deutungshoheit im Weißmann-Skandal am Ende auch Und: Im ORF-Stiftungsrat gibt es bereits erste Stimmen, die für einen großzügigen Vergleich plädieren, der den Schaden am Sender so klein wie möglich hält. Ob es dazu kommt, ist offen. Am Freitag geht der Streit jedenfalls in die nächste Runde.