i Freispruch im Zweifel: Das Wellenbecken im Laaerbergbad stand im Mittelpunkt des Prozesses. Sabine Hertel Freisprüche im Zweifel Übergriffe in Bad – "Ich konnte nicht um Hilfe rufen!" Eine Jugendliche erzählte, wie Verdächtige sie und ihre Freundinnen angeblich im Wellenbecken umzingelt hätten. Der Prozess endete mit Freisprüchen. Von Niklas Burger 18.11.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fortsetzung im Prozess um einen mutmaßlichen Übergriff im Laaerbergbad – vier Männer mussten sich vor Gericht verantworten. Die Story: Es war ein heißer Sonntag im Juni 2025, an dem vier Freundinnen (damals 15 und 16) ins Wellenbecken des Wiener Laaerbergbad gingen.

Plötzlich sollen Männer die Mädchen eingekreist, unter Wasser gedrückt und sexuell bedrängt haben. Einem Mädchen soll das Bikinioberteil geöffnet worden sein und es soll zu einem Übergriff gekommen sein, den die Staatsanwaltschaft als mutmaßliche Vergewaltigung wertete.

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Seit September standen die vier Männer vor Gericht. Am Mittwoch (18. November) erzählte eine der Betroffenen am Wiener Landesgericht noch einmal, was sie an jenem 22. Juni 2025 erlebt hatte.

"Wir waren plötzlich von Männern umzingelt"

"Ich wurde unter Wasser gedrückt und konnte nicht um Hilfe rufen", erzählte die Betroffene. Sie habe Wasser im Mund gehabt. Mitten in den Wellen sei es schwer gewesen, aus der Situation herauszukommen. Die Freundinnen hätten öfter die Seite des Beckens gewechselt. "Uns wurde im Becken mehrmals gefolgt."

Flucht über Leiter

Über eine Leiter seien die Mädchen schließlich aus dem Becken geklettert. "Der Bademeister hat gleich gewusst, dass etwas nicht stimmt", sagte die Zeugin. Eine Freundin sei so aufgelöst gewesen, dass sie danach kein Wort herausgebracht habe. "Ich habe Glück gehabt", sagte sie über sich selbst. Noch im Bad habe sich einer der Männer vor sie gekniet und darum gebettelt, dass sie sage, er sei es nicht gewesen.

Bademeister rief Polizei

Der Bademeister erinnert sich vor Gericht: "Die Mädchen waren ganz aufgelöst." Er rief die Polizei. Die Jugendlichen entdeckten später mindestens zwei der Verdächtigen im Bad wieder und fotografierten sie. Bei ihrer Befragung schilderte die Betroffene, wen sie auf den Bildern wiedererkannte. Was die Männer im Becken jeweils getan hatten, konnte sie ihnen aber nicht zuordnen.

Angeklagte stritten alles ab

Die Angeklagten bestritten bis zuletzt, an den Übergriffen beteiligt gewesen zu sein. Sie seien lediglich in der Nähe gewesen. Einige der Männer belasteten sich gegenseitig. Mitangeklagte behaupteten, der Erstangeklagte habe später vor ihnen mit der vermeintlichen Tat geprahlt. Er wies das zurück, die Unschuldsvermutung gilt.

Staatsanwaltschaft weitete Vorwurf aus

Beim Prozessauftakt im September war es um geschlechtliche Nötigung gegangen. Einem Mann wurde damals auch Vergewaltigung vorgeworfen. Am Mittwoch warf die Staatsanwaltschaft allen vier Angeklagten vor, zu der mutmaßlichen Vergewaltigung beigetragen zu haben.

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Indem sie das Mädchen eingekreist und unter Wasser gedrückt hätten, sollen sie den Übergriff ermöglicht haben. Die Verteidigung hielt das für unbewiesen, plädierte auf Freispruch.

Freispruch im Zweifel

Nach den Schlussplädoyers zog sich der Schöffensenat zur Beratung zurück. Die Beweisfindung gestaltete sich schwierig. Wer was wann genau gemacht haben sollte, war für das Gericht nicht einwandfrei festzustellen.

Es setzte vier Freisprüche im Zweifel – obwohl für den Richter die Glaubwürdigkeit der jungen Frauen gegeben war. Man könne aber nicht mit Sicherheit feststellen, ob die Vorwürfe wirklich von den Angeklagten begangen wurden – die Urteile sind nicht rechtskräftig.