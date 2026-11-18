i Polizeihund "Blue" konnte weiteres Diebesgut entdecken. LPD Wien Nächtlicher Coup WEGA fasst Einbrecher – Polizeihund findet Diebesgut Ein maskierter Einbrecher versteckte sich in Wien auf einem Balkon. Er wurde festgenommen. Diensthund "Blue" erschnüffelte weiteres Diebesgut. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 13:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Polizei gegen 23.20 Uhr wegen eines laufenden Einbruchsdiebstahls in einem Bürogebäude im dritten Wiener Bezirk alarmiert. Aufmerksame Anrainer eines gegenüberliegenden Wohnhauses hatten einen maskierten Mann entdeckt, der durch die Büroräumlichkeiten schlich und offenbar gezielt nach Beute suchte. Dabei durchwühlte er Schränke und Schubladen.

Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Sondereinheit WEGA sowie der Polizeidiensthundeeinheit Wien an. Sie durchsuchten das Gebäude nach dem Verdächtigen. Dieser hatte sich zwischenzeitlich auf einem Balkon im zweiten Stock versteckt. Dort konnten ihn die Beamten schließlich aufspüren, anhalten und vorläufig festnehmen.

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Spürnase "Blue" schlug an

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Tasche fanden die Polizisten diverses Einbruchswerkzeug sowie mehrere mutmaßlich gestohlene Schlüssel und Chipkarten. Doch damit nicht genug: Polizeidiensthund "Blue" erschnüffelte unterhalb des Balkons weiteres Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt.

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Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 45-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, der über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich verfügt. Er zeigte sich zum Tatvorwurf geständig und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.