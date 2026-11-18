i Ramiza B. nutzte den Bewerbungstag, um sich persönlich über ihre beruflichen Möglichkeiten zu informieren. Denise Auer "Will Job zurück" Pensionistin hat schon nach 1 Monat genug von Pension Eine Wienerin will zurück ins Berufsleben – und nicht in der Pension vereinsamen. Bei einem Bewerbungstag in Wien sucht sie nun eine neue Aufgabe. Von Devlet Orhan 18.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Zu Hause sitzen ist nicht mein Ding", erklärt Pensionistin Ramiza B. Dienstag (17.11.) am Bewerbungstag im ISS Job-Center in Wien-Leopoldstadt. Die 61-Jährige ist erst seit September in Pension – und hat schon genug davon.

Denn ihr fehlt der gewohnte Arbeitsalltag. "Mir ist zu Hause schon langweilig", erzählt sie. Die Wienerin war am Empfang der Schule St. Ursula tätig. In diesen Bereich möchte sie zurückkehren. "Ich arbeite gerne mit Menschen", sagt sie. Besonders die Gespräche im Arbeitsalltag und der nahe Kontakt zu anderen schätzt sie. Eine Teilzeitstelle für zehn bis 20 Stunden pro Woche wäre für sie ideal.

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Bewerbung ganz ohne Lebenslauf

Beim Bewerbungstag im ISS Job-Center in Wien-Leopoldstadt nahmen sich die Personalverantwortlichen für jeden Bewerber rund 20 bis 30 Minuten Zeit. In persönlichen Gesprächen wurden Berufserfahrung, Interessen und gewünschte Arbeitszeiten besprochen, um eine passende Stelle zu finden. Ein Lebenslauf oder eine vorherige Anmeldung waren nicht notwendig. Für Kaffee und Schmankerl war ebenfalls gesorgt.

Jobs für Pensionisten: Hier kannst du dich melden Anbieter: ISS Österreich in Zusammenarbeit mit dem Sozialunternehmen Vollpension Bewerbung: ISS Job-Center, Lassallestraße 1, 1020 Wien Ansprechpartnerin: Marinelle Tenorio (ISS) Telefon: +43 664 80574 1215 Online-Bewerbung: https://www.at.issworld.com/bewerbungstag-fuer-pensionistinnen Wichtig: Die Bewerbungen laufen direkt über ISS. Die Vollpension unterstützt die Initiative als Partner.

Organisiert wurde der Bewerbungstag vom Gebäudedienstleister ISS gemeinsam mit dem Wiener Sozialunternehmen "Vollpension".Dieses betreibt Generationencafés, in denen ältere Menschen beschäftigt werden. Die Kooperation soll ihnen zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen.

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Erfahrung zählt auch im Alter

Mit der Initiative möchten die Unternehmen gezielt ältere Menschen ansprechen, die weiterhin beruflich aktiv sein wollen. "Erfahrung hat bei uns kein Ablaufdatum", betont ISS-Österreich-Chef Erich Steinreiber.

Ruhestand zu langweilig

Für Ramiza könnte der Wiedereinstieg bedeuten, ihre langjährige Erfahrung am Empfang weiterhin zu nutzen. Ob sich eine passende Teilzeitstelle für sie findet, steht noch nicht fest. Ihr Wunsch ist jedenfalls klar: Sie möchte auch im Ruhestand einen Teil ihrer Woche im Berufsleben verbringen.