"Zu Hause sitzen ist nicht mein Ding", erklärt Pensionistin Ramiza B. Dienstag (17.11.) am Bewerbungstag im ISS Job-Center in Wien-Leopoldstadt. Die 61-Jährige ist erst seit September in Pension – und hat schon genug davon.
Denn ihr fehlt der gewohnte Arbeitsalltag. "Mir ist zu Hause schon langweilig", erzählt sie. Die Wienerin war am Empfang der Schule St. Ursula tätig. In diesen Bereich möchte sie zurückkehren. "Ich arbeite gerne mit Menschen", sagt sie. Besonders die Gespräche im Arbeitsalltag und der nahe Kontakt zu anderen schätzt sie. Eine Teilzeitstelle für zehn bis 20 Stunden pro Woche wäre für sie ideal.
Beim Bewerbungstag im ISS Job-Center in Wien-Leopoldstadt nahmen sich die Personalverantwortlichen für jeden Bewerber rund 20 bis 30 Minuten Zeit. In persönlichen Gesprächen wurden Berufserfahrung, Interessen und gewünschte Arbeitszeiten besprochen, um eine passende Stelle zu finden. Ein Lebenslauf oder eine vorherige Anmeldung waren nicht notwendig. Für Kaffee und Schmankerl war ebenfalls gesorgt.
Anbieter: ISS Österreich in Zusammenarbeit mit dem Sozialunternehmen Vollpension
Bewerbung: ISS Job-Center, Lassallestraße 1, 1020 Wien
Ansprechpartnerin: Marinelle Tenorio (ISS)
Telefon: +43 664 80574 1215
Online-Bewerbung: https://www.at.issworld.com/bewerbungstag-fuer-pensionistinnen
Wichtig: Die Bewerbungen laufen direkt über ISS. Die Vollpension unterstützt die Initiative als Partner.
Organisiert wurde der Bewerbungstag vom Gebäudedienstleister ISS gemeinsam mit dem Wiener Sozialunternehmen "Vollpension".Dieses betreibt Generationencafés, in denen ältere Menschen beschäftigt werden. Die Kooperation soll ihnen zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen.
Mit der Initiative möchten die Unternehmen gezielt ältere Menschen ansprechen, die weiterhin beruflich aktiv sein wollen. "Erfahrung hat bei uns kein Ablaufdatum", betont ISS-Österreich-Chef Erich Steinreiber.
Für Ramiza könnte der Wiedereinstieg bedeuten, ihre langjährige Erfahrung am Empfang weiterhin zu nutzen. Ob sich eine passende Teilzeitstelle für sie findet, steht noch nicht fest. Ihr Wunsch ist jedenfalls klar: Sie möchte auch im Ruhestand einen Teil ihrer Woche im Berufsleben verbringen.