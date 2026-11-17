i Der Jugendliche sagte vor Gericht als Opfer aus – die Angeklagten waren die Beamten. Helmut Graf/iStock "Schuhe mit Wasser befüllt" Systemsprenger (13) bringt Polizisten vor Gericht Nasse Schuhe, "Gnackwatschen" und Drohungen: Zwei Polizisten mussten sich am Dienstag in Wien wegen angeblicher Übergriffe vor Gericht verantworten. Von Christian Tomsits 17.11.2026, 17:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein engagierter Grätzl-Polizist und ein jugendlicher Straftäter schenkten einander nichts: Weil der damals 13-Jährige von dem Beamten geschlagen, am Ohr gezogen und mit nassen Schuhen gedemütigt worden sei und angezeigt wurde, musste er jetzt gemeinsam mit einem Kollegen wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht – verurteilt wurde er jedoch nicht.

Am 28. Oktober 2025 soll der Bursch vom Polizisten kontrolliert und anschließend mit dem Bus auf einen nahegelegenen Berg gefahren und dort ausgesetzt worden sein. "Komm in einer halben Stunde in die Polizeistation, sonst zerstöre ich dein Handy", habe der Beamte sinngemäß gedroht.

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Dort angekommen sei der Jugendliche vom Kollegen mit den Worten. "Na, wer kommt uns da besuchen" empfangen worden sein. Er gab an, gezwungen worden zu sein, Schuhe und Jacke auszuziehen und das Handy für die Beamten zu entsperren. "Das wollte ich aber nicht, weil auf dem Handy Fotos meiner Mutter ohne Kopftuch waren", beteuerte der Jugendliche.

Da setzte es laut Anklage mehrere Ohrfeigen. "Es waren so Nackenklatscher", murmelte der junge Syrer. "Er hat mich angeschrien, weil ich ihn angezeigt habe und wollte, dass ich mich entschuldige. Dann hat er mich ausgelacht und meine Schuhe nass gemacht", sodass es beim Rausgehen "quietschte, wie bei SpongeBob", so der Bursche.

Der Verteidiger des Polizisten konterte: "Es gibt nicht einmal ein Waschbecken in der Nähe. Diese Jugendlichen erheben die Anschuldigungen gegen praktisch alle Polizisten, mit denen sie zu tun haben." Auch einen zweiten Übergriff im Jänner, bei dem der Beamte den Burschen am Ohr gepackt und mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen haben soll, bestritt der Verteidiger.

An den Stoß wollte sich selbst der mittlerweile 14-Jährige vor Gericht nicht mehr erinnern. Doch auch die Aussagen der Beamten sorgten für Stirnrunzeln. Die Befragungen der Jugendlichen seien bloß "informelle Gespräche" gewesen. Daher wurde der Bursche nicht – wie vom Gesetzgeber verlangt – belehrt und das Gespräch nirgendwo protokolliert. Dass es sich bei der vor dem Büro wartenden Frau um Momos Mutter gehandelt habe, will der Beamte nicht erkannt haben. "Das war eine mir unbekannte Frau", behauptete er.

Die nassen Schuhe könnten auch vom Regen stammen, das Absetzen mit dem Auto habe nie so stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft ortete dennoch einen wissentlichen Missbrauch der Amtsgewalt und Verletzungen der Menschenrechtskonvention. Beiden Beamten drohten bei einer Verurteilung sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

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Freispruch für beide Beamten

Ins Rollen gebracht hatten den vermeintlichen Polizeiskandal ein Sozialarbeiter, denen sich der amtsbekannte Intensivtäter (jetzt 14 Jahre alt) und andere Mitglieder einer notorischen Jugendbande aus dem Wiener Außenbezirk offenbar anvertraut hatten. Allerdings: In einer Verhandlung vor einer Woche wurden Kollegen derselben Polizeiinspektion nach widersprüchlichen Aussagen der Opfer von allen Vorwürfen rechtskräftig freigesprochen. Und auch diesmal setzte es am Ende einen Freispruch aus demselben Grund – nicht rechtskräftig.