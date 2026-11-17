i Die Polizei beschlagnahmte neben Waffen auch Bargeld und Suchtmittel. LPD Wien Über 12.000 Euro gehortet Waffen, Drogen, Cash – Polizei nimmt Drogen-Duo fest Der Wiener Polizei gelang ein Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität in der Bundeshauptstadt. Am Montag nahm sie zwei Männer fest. Von Michael Rauhofer-Redl 17.11.2026, 15:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakulärer Einsatz am Montag auf der Wieden in Wien. Polizisten bemerkten laut Angaben der Landespolizeidirektion im Zuge ihres Streifendienstes einen Pkw, welcher im Bereich der Feuerwehrzufahrt des Dr. Karl-Landsteiner-Parks mit aktivierter Warnblinkanlage abgestellt war.

Beim genauen Betrachten des Fahrzeuges bemerkten die Beamten einen Mann am Beifahrersitz, welcher nach Aufforderung durch die Beamten das Fahrzeug verließ. Der 41-jährige Slowake hatte sichtlich Gleichgewichtsprobleme und machte einen durch Suchtmittel beeinträchtigten Eindruck auf die Polizisten.

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Polizei stellte Drogen und Bargeld sicher

Im Zuge der Sachverhaltsklärung näherte sich eine männliche Person dem Fahrzeug. Der Mann hielt eine Glaspfeife, welche für den Konsum von Suchtmittel verwendet wird, in der Hand. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Lenker und Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges handelte.

Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte bei dem 34-jährigen Slowaken mehrere Plastiktüten mit Suchtmittel, 12.225 Euro Bargeld in szentypischer Stückelung, eine geladene Schreckschusspistole und ein Schlagring vorgefunden und vorläufig sichergestellt werden. Bei dem 41-Jährigen wurden 1.600 Euro Bargeld vorgefunden.

Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges mittels Diensthund entdeckten die Beamten zudem: Zwei gefälschte Ausweise

Zwei Bankomatkarten, deren Namen nicht mit jenen der beiden Männern übereinstimmen

Einen Baseballschläger

Einen Totschläger

Diverses Verpackungsmaterial und Feinwagen, die dem Suchtmittelhandel zuzuordnen sind

Zwei Beutel mit Suchtmittel

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Polizei nahm Duo fest

Weiters konnte ein Gerät sichergestellt werden, welches mutmaßlich zum unbefugten Auslesen und Kopieren elektronischer Zutrittsdaten verwendet werden kann. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.