i Wie es mit den insolventen Firmen weitergehen wird, ist zur Stunde noch unklar. iStock 25 Mitarbeiter betroffen 2 Millionen Euro Schulden! Personalfirma insolvent Die Krise am Arbeitsmarkt trifft jetzt auch Personalvermittler. Das Wiener Unternehmen IVENTA kämpft mit Millionen-Schulden. Von Österreich Heute 17.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die angespannte Wirtschaftslage bringt ein weiteres Unternehmen in Bedrängnis. Jetzt hat es einen Wiener Personaldienstleister erwischt: Die IVENTA International Management Consulting, die seit Jahren Fach- und Führungskräfte für Unternehmen sucht, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Die Schulden belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro.

Besonders die schwache Nachfrage nach neuen Mitarbeitern macht der Firma zu schaffen. Viele Unternehmen sparen bei der Personalsuche oder übernehmen diese gleich selbst. Für IVENTA hat das nun ernste Folgen: 25 Beschäftigte sind von der drohenden Insolvenz betroffen, berichtet der Gläubigerschutzverband Creditreform.

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Firmen suchen Personal zunehmend selbst

Das 2007 gegründete Unternehmen hat sich auf die Suche und Auswahl von Fach- und Führungskräften im In- und Ausland spezialisiert. Das Geschäft ist in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger geworden, heißt es.

Laut Unternehmen ist die Nachfrage nach Personalberatern im deutschsprachigen Raum seit drei Jahren stark gesunken. Viele Firmen haben ihre eigenen Personalabteilungen ausgebaut und besetzen offene Stellen mittlerweile selbst.

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Dazu kommt die schlechte Wirtschaftslage: Weil sich mehr Menschen direkt bei Unternehmen bewerben, werden externe Personalvermittler für bestimmte Positionen immer seltener benötigt.

47 Gläubiger betroffen

Die finanziellen Probleme sind mittlerweile erheblich. Laut Creditreform stehen Vermögenswerten von rund 477.000 Euro Verbindlichkeiten von etwa zwei Millionen Euro gegenüber. Insgesamt sind 47 Gläubiger betroffen.

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Beim Handelsgericht Wien wurde deshalb ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt.

Gläubiger sollen auf Großteil verzichten

Um das Unternehmen zu sanieren, wird den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent angeboten. Das bedeutet: Sie sollen lediglich ein Fünftel ihrer offenen Forderungen zurückbekommen.

Die Auszahlung soll innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans erfolgen. Ob das Gericht das beantragte Verfahren eröffnet und der Sanierungsplan angenommen wird, ist noch offen.