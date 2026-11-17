i Die Wiener Polizei konnte das Gesicht des Opfers rekonstruieren. LPD Wien Rätsel um Mord in Margareten Leiche 25 Jahre in Wiener Keller – schon zehn Hinweise Jahrzehntelang lag ein ermordeter Mann unter einem Wohnhaus begraben. Jetzt versucht die Polizei, seine Identität zu klären. Von Österreich Heute 17.11.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer war der Mann, der rund 25 Jahre lang in einem Keller in Wien-Margareten vergraben lag? Seit dem grausigen Fund auf einer Baustelle im Frühjahr 2024 stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Jetzt gibt es neue Hoffnung: Nachdem die Polizei vor zwei Wochen ein rekonstruiertes Bild des Toten veröffentlicht hatte, meldeten sich bereits zehn Personen mit Hinweisen.

"Eine konkrete Spur haben wir bis jetzt noch nicht, wobei natürlich noch etliche DNA-Abgleiche durchgeführt werden müssen", erklärte Gerhard Winkler, Leiter des Ermittlungsdienstes im Wiener Landeskriminalamt, im ORF.

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Bildstrecke: Tote Person ohne Kopf in Wiener Keller gefunden i ?

Zufallsfund bei Sanierungsarbeiten

Entdeckt wurde das Mordopfer bei Bauarbeiten in einem Mehrparteienhaus in Margareten. Im Erdreich eines Kellerabteils stießen Arbeiter auf die menschlichen Überreste. Untersuchungen ergaben, dass der Mann dort bereits rund ein Vierteljahrhundert gelegen haben dürfte.

Mittlerweile konnten die Ermittler zumindest einige Details über den Unbekannten herausfinden. Laut ORF war er zum Zeitpunkt seines Todes etwa 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und schlank.

Auch seine Herkunft konnte mithilfe moderner Untersuchungsmethoden eingegrenzt werden. Demnach dürfte der Mann aus Nordafrika oder Ägypten stammen. Seine letzten sechs Lebensmonate verbrachte er offenbar in Westeuropa.

So könnte der Tote ausgesehen haben

Um endlich herauszufinden, wer der Unbekannte war, ließ die Polizei sein Gesicht digital rekonstruieren. Eine Spezialistin aus Großbritannien fertigte das Bild anhand einer Computertomographie des Schädels an.

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Doch die Möglichkeiten der Kriminaltechnik gehen inzwischen noch viel weiter. Selbst winzige DNA-Spuren können heute wichtige Informationen über das Aussehen eines Menschen liefern.

"Ich kann rein aus der DNA das Gesicht rekonstruieren. Und übrigens auch, wenn der Täter dort eine Hautschuppe hinterlässt oder einen Blutstropfen, kann man auch sein Gesicht rekonstruieren. Also nur als Warnung für die Täter", erklärte Fabian Kanz, Leiter der Forensischen Anthropologie an der MedUni Wien, im ORF.

Polizei sucht weiter nach Hinweisen

Unklar ist weiterhin, wem das Kellerabteil gehörte, in dem die Leiche gefunden wurde. Bisher konnte es keiner bestimmten Person zugeordnet werden.

Die Ermittler hoffen deshalb auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Denn auch wenn der mutmaßliche Mord bereits rund 25 Jahre zurückliegt, kann die Tat weiterhin strafrechtlich verfolgt werden: Mord verjährt in Österreich nicht.