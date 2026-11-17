i Wird dringend benötigt: Blutkonserven. Rotes Kreuz Spenden benötigt Blutkonserven gehen aus – Rotes Kreuz schlägt Alarm Dramatischer Blut-Engpass in Österreich! Wegen der aktuellen Krankheitswelle bleiben viele Spender aus. Das Rote Kreuz schlägt jetzt Alarm. Von Wien Heute 17.11.2026, 06:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Entwicklung bei den Blutspenden in Österreich! Besonders in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Salzburg und der Steiermark sind die Blutreserven auf ein kritisch niedriges Niveau gesunken, warnt jetzt das Rote Kreuz.

Im Osten des Landes sind sogar weniger als 50 Prozent der benötigten Blutkonserven auf Lager. Gleichzeitig steigt der Bedarf in den Spitälern. "Damit wir alle Patientinnen und Patienten versorgen können, brauchen wir jetzt dringend Ihre Spende!", appelliert Rotkreuz-Mediziner Christof Jungbauer.

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Blut wird nicht nur bei Unfällen und Operationen benötigt, sondern auch bei schweren Infektionen und chronischen Erkrankungen. Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve gebraucht. Das Problem: Nur 3,5 Prozent der Menschen im spendenfähigen Alter spenden tatsächlich Blut.

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Jetzt ruft das Rote Kreuz alle gesunden Erwachsenen zwischen 18 und 70 Jahren zur Spende auf. Wer kürzlich erkältet war, muss je nach Schwere der Erkrankung eine Wartefrist einhalten. Termine und einen Online-Check gibt es unter www.blut.at.