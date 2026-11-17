i Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Aufenthaltstitel, Visa und Einbürgerungsverfahren gegen illegale Zahlungen beschleunigt oder manipuliert zu haben. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Brisante Nachrichten Neue Enthüllungen belasten die Wiener MA 35 schwer Aufgetauchte Textnachrichten werfen ein schiefes Licht auf Abläufe bei Einbürgerungen in Wien. Die Aufregung in der Stadtpolitik ist riesig. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 05:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Einbürgerungs- und Zuwanderungsbehörde MA 35 kommt einfach nicht zur Ruhe – "Heute" berichtete bereits mehrfach. Nun sorgen Tausende neu ausgewertete Chat-Nachrichten von ehemaligen Mitarbeitern für heftigen politischen und gesellschaftlichen Wirbel in der Bundeshauptstadt.

Im Zentrum der behördlichen Ermittlungen stehen ein ehemaliger Referatsleiter sowie seine damalige Vorgesetzte. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Aufenthaltstitel, Visa und Einbürgerungsverfahren gegen illegale Zahlungen beschleunigt oder manipuliert zu haben. Besonders brisant sind dabei Chatprotokolle aus dem vergangenen Juni.

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Als es in einem konkreten Fall um ein Visum ging, das eine Antragstellerin unbedingt erhalten wollte, fiel in den Nachrichten die lapidare Antwort: "1k können wir nehmen". Gemeint war damit offenkundig eine Summe von 1.000 Euro. An anderer Stelle in den Akten wird über die konkrete Aufteilung der eingenommenen Gelder gesprochen.

"Hhole mir heute das Geld, mein Goldjunge"

Nachdem man sich intern auf eine 50:50-Aufteilung geeinigt hatte, folgte laut den Chatprotokollen die triumphale Nachricht der Chefin an ihren Mitarbeiter: "Ich hole mir heute das Geld, mein Goldjunge".

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Doch damit nicht genug, denn die Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich die Unregelmäßigkeiten nicht nur auf den Bereich der Aufenthalts- und Einbürgerungsverfahren beschränkten. Auch im Zusammenhang mit Bauangelegenheiten tauchten Passagen auf, wonach man in diesem Sektor ebenfalls Geld verdienen könne und entsprechende Absprachen treffen müsse.

Der betroffene Ex-Referatsleiter, der zeitweise wegen akuter Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft saß, sowie seine ehemalige Vorgesetzte, die nach einer Hausdurchsuchung ihren Posten räumen musste, weisen die Vorwürfe zurück; für alle Beteiligten gilt die strengste Unschuldsvermutung.

Angesichts der anhaltenden Kritik und hunderter von der Volksanwaltschaft registrierter Missstände sah sich die Wiener Stadtregierung mit einer Sondersitzung im Landtag konfrontiert.