Zeuge versperrte Einbrecher-Quartett mit Besen den Weg

In Meidling kam es am Sonntagvormittag zu einem Einbruch in Büroräumlichkeiten, das berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien. Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er mehrere Personen wahrgenommen hatte, die in Büroräumlichkeiten eingedrungen waren, dort Kästen und Schreibtische durchsuchten, Gegenstände hin und her trugen und diese vor dem Ausgang ablegten.
Daraufhin verbarrikadierte der Zeuge den betreffenden Ausgang von außen mithilfe eines Besens und wartete im Stiegenhaus des Haupteinganges auf das Eintreffen der Polizeibeamten. Die einschreitenden Beamten konnten in den besagten Räumlichkeiten vier Personen antreffen. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden.
Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um einen 23-Jährigen mit unbekannter Staatsbürgerschaft, einem 24-jährigen Slowaken, einen 41-jährigen Slowaken sowie einen 50-jährigen Tschechen.
Alle vier Personen wurden vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und anhand von Videoaufnahmen stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen bereits in den Tagen zuvor zwei Einbruchsdiebstähle sowie einen Einbruchsversuch in die besagten Büroräumlichkeiten verübt hatten. Weitere Ermittlungen sind am Laufen.