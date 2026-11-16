i Anna Z. will Dackel Zeko wiedersehen – sie klagt auf Einhaltung der Benützungsvereinbarung. zVg Will Vierbeiner sehen "Obsorge"-Streit um Dackel Zeko – Wienerin klagt Ex Fast acht Jahre lang war Dackel Zeko der Begleiter von Anna Z. Doch seit Juli hat sie ihn nicht mehr gesehen. Jetzt kämpft sie vor Gericht um ihn. Von Christine Ziechert 16.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Anna Z. (Name geändert) aus Wien ist Dackel Zeko weit mehr als nur ein Haustier. Acht Jahre lang begleitete der kleine Rüde sie durch ihren Alltag, war bei der Arbeit dabei und hatte dort sogar seinen eigenen Platz. Doch seit dem 2. Juli hat die Wienerin ihren geliebten Vierbeiner nicht mehr gesehen.

Ihr Ex-Freund Leo (Name geändert) verweigert ihr nach ihren Angaben die Übergabe des Hundes. Nun ist der Streit um Zeko vor Gericht gelandet. Der Anwalt der 33-Jährigen, Levente Bräuer-Nagy, hat beim Bezirksgericht Baden einen Antrag auf Feststellung des aufrechten Bestands der Benützungsvereinbarung eingebracht.

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Gemeinsam ausgesucht, gemeinsam aufgezogen

Anna und ihr späterer Lebensgefährte wurden 2014 ein Paar. Schon bald entstand der Wunsch nach einem gemeinsamen Hund. "Sein Traum war immer schon ein Dackel", erzählt die die Wienerin im Gespräch mit "Heute".

Gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach einem süßen Vierbeiner. Bei einer Züchterin in Tschechien standen zwei Welpen zur Auswahl. "Ich habe mich sofort in Zeko verliebt", erinnert sich Anna. Im Jahr 2018 holte das Paar den im April geborenen Rüden nach Wien. Rund 600 Euro kostete der Dackel damals. Der Kaufvertrag wurde ausschließlich auf Leos Namen ausgestellt. Die laufenden Kosten für den Hund teilte sich das Paar jedoch.

Vierbeiner mit ganz eigenem Kopf

Anfangs war der kleine Dackel noch zurückhaltend und skeptisch, gleichzeitig aber auch ziemlich frech. Heute sei er ein selbstbewusster Vierbeiner mit einem ganz eigenen Kopf. "Er hat einen leichten Gott-Komplex, er denkt, ihm gehört die Welt", erzählt Anna schmunzelnd. Der eigensinnige Rüde habe einen ganz besonderen Charakter.

Anfangs verbrachte Zeko viel Zeit mit Annas damaligem Partner, der zu dieser Zeit arbeitslos war. Später kümmerten sich beide um den Hund. Als ihr Lebensgefährte eine Vollzeitstelle annahm, übernahm Anna nach eigenen Angaben zunehmend die Betreuung.

Nach Trennung abwechselnde Betreuung

Sie ging mit Zeko spazieren, fütterte ihn und beschäftigte sich mit ihm. Nach ihrem Studium fand sie einen Job, bei dem sie im Homeoffice arbeiten oder den Dackel sogar ins Büro mitnehmen konnte. Dort bekam Zeko seinen eigenen Platz und wurde zum Liebling der Kollegen.

Im Mai 2025 zerbrach die elfjährige Beziehung. Eine Entscheidung, die das Paar laut Anna auch wegen Zeko lange hinausgezögert hatte. Die Trennung verlief im Guten. Für den gemeinsamen Hund fanden die beiden eine Lösung: Zeko sollte abwechselnd bei seinem Herrchen und seinem Frauchen leben. Die Betreuung wurde ungefähr zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Streit um Dackel Zeko i ?

Neue Freundin änderte alles

"Das war fair und hat super geklappt", schildert die Wienerin. Über ein Jahr lang funktionierten die regelmäßigen Übergaben gut. Doch dann lernte ihr Ex-Partner eine neue Frau kennen – und die Situation änderte sich laut Anna Z. grundlegend.

Denn Leo zog zu seiner neuen Partnerin nach Niederösterreich. Diese hatte bereits zwei Katzen und einen Hund. Zeko sollte sich zunächst an die neue Umgebung und die anderen Tiere gewöhnen.

Kurzfristige Lösung wurde zu dauerhaften Trennung

Ihr Ex bat deshalb darum, den Dackel vorübergehend länger bei sich behalten zu dürfen. Für Anna war das schmerzhaft, dennoch zeigte sie Verständnis. Doch aus der vorübergehenden Lösung wurde eine dauerhafte Trennung.

Die Zeit verging, ohne dass sie Zeko zurückbekam. Während eines Mallorca-Urlaubs erinnerte die 33-Jährige ihren Ex erneut daran, dass sie Zeko wiedersehen wolle. Dieser habe jedoch argumentiert, dass eine neuerliche Übergabe für den Hund zu viel Stress bedeuten würde. Zeko müsse dafür aus seinem neuen Rudel herausgerissen werden.

Rechtsanwalt Levente Bräuer-Nagy vertritt Anna Z. Denise Auer

"Übergabe nicht mehr möglich"

Am 10. September wollte Anna den Dackel schließlich wieder abholen. Doch dazu kam es nicht. Stattdessen erhielt sie nach eigenen Angaben eine Nachricht ihres Ex-Partners. Er befinde sich nun in einem neuen Lebensabschnitt, eine Übergabe von Zeko sei nicht mehr möglich.

Für die 33-Jährige brach eine Welt zusammen. Ihr ehemaliger Lebensgefährte habe sie anschließend auf sämtlichen Kommunikationskanälen blockiert. Verzweifelt versuchte sie, über seine Familie Kontakt aufzunehmen. Schließlich suchte sie sogar die Polizei auf. Ein Beamter kontaktierte ihren Ex, dieser habe jedoch erklärt, keinen weiteren Kontakt zu wünschen.

Jetzt liegt der Fall bei Gericht

"Du kannst einem Hund nicht so eine wichtige Bezugsperson wegnehmen", ist Anna überzeugt. Einfach aufzugeben, kam für sie aber nicht infrage. Die Wienerin nahm sich schließlich einen Rechtsanwalt. Zunächst wurde ihr Ex-Partner schriftlich aufgefordert, die bisherige Betreuungsvereinbarung wieder einzuhalten.

"Leider konnte trotz unserer außergerichtlichen Bemühungen bislang keine einvernehmliche Lösung erzielt werden", erklärt ihr Anwalt Levente Bräuer-Nagy. Der Jurist reichte daher beim Bezirksgericht die Feststellung auf den Bestand der Benützungsvereinbarung ein: "Die erste Tagsatzung findet jedoch erst im Februar 2027 statt. Für meine Mandantin bedeutet jeder weitere Monat ohne Zeko eine erhebliche emotionale Belastung. Wir prüfen derzeit sämtliche rechtlich zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um eine raschere Klärung herbeizuführen", so Bräuer-Nagy.

Anwalt rät vorab zu schriftlicher Vereinbarung

Doch wie ist die Rechtslage, wenn sich ein unverheiratetes Paar trennt und beide den gemeinsamen Hund behalten wollen? "Das österreichische Recht kennt bei Haustieren kein mit dem Kindschaftsrecht vergleichbares Obsorge- oder Besuchsrecht. Das bedeutet aber keineswegs, dass nach einer Trennung getroffene Betreuungsvereinbarungen rechtlich bedeutungslos wären", klärt Bräuger-Nagy auf.

Entscheidend seien insbesondere die Eigentumsverhältnisse und die konkreten Vereinbarungen der Beteiligten: "Auch ein Kaufvertrag, der nur auf einen Partner lautet, muss nicht zwingend die gesamte Rechtslage widerspiegeln. Ich rate daher allen Paaren, die gemeinsam einen Hund oder eine Katze anschaffen, bereits frühzeitig schriftlich zu regeln, wem das Tier gehört, wie die Betreuung erfolgen soll und was im Trennungsfall gilt", so der Jurist abschließend.

Starke Bindung zu Zeko

Für Anna geht es bei dem Rechtsstreit allerdings um weit mehr als Eigentumsrechte. Sie vermisst ihren langjährigen Begleiter jeden Tag. "Vor Zeko war mir nie bewusst, dass ein Mensch eine so starke Bindung zu einem Tier aufbauen kann. Er hat mir Dinge beigebracht, die ich aus Büchern allein nie hätte verstehen und verinnerlichen können, und mir eine Form der Liebe gezeigt, die an keine Bedingungen geknüpft ist."

Mit ihrer Geschichte will sie auch andere Tierbesitzer auf mögliche Probleme aufmerksam machen. "Wir leben im Jahr 2026. Hunde und andere Haustiere sind für viele Menschen längst Familienmitglieder. Ich möchte deshalb die Frage stellen, ob unser Recht diese Lebensrealität ausreichend abbildet."