i pixabay.com Streit um letzte Ruhestätte Wiener (80) darf Grab seiner Eltern nicht abgeben Ein 80-Jähriger lebt im Pflegeheim, seine Frau kann das Familiengrab nicht mehr pflegen. Trotzdem darf das Ehepaar die Grabstelle nicht zurückgeben. Von Österreich Heute 15.11.2026, 13:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Helmut K. (80) ist die Grabstelle seiner Eltern am Wiener Zentralfriedhof schon vor längerer Zeit zur Belastung geworden. Der Pensionist lebt mittlerweile in einem Pflegeheim, seine Frau Eva ist gesundheitlich angeschlagen. Die regelmäßige Pflege des Grabes schafft auch sie nicht mehr. Eine Gärtnerei zu beauftragen, kann sich das Ehepaar nicht leisten.

Die beiden wollen deshalb einen Schlussstrich ziehen und die Grabstelle zurückgeben. Doch genau das ist offenbar nicht möglich.

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760 Euro bezahlt, trotzdem keine Rückgabe

Im Jahr 2023 hatte Helmut K. das Nutzungsrecht für das Grab seiner Eltern um 760 Euro verlängert. Der Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2033 Das Geld will das Ehepaar gar nicht zurück. Helmut und Eva K. möchten lediglich die Verantwortung für die Grabstelle abgeben, weil sie sich nicht mehr darum kümmern können.

Doch Friedhöfe Wien stellt sich quer. Die Begründung: Laut Bestattungsanlagenordnung ist während der laufenden Vertragsdauer weder eine Kündigung noch ein Verzicht auf das Nutzungsrecht vorgesehen.

Damit steckt das Ehepaar in einer schwierigen Situation. Obwohl die beiden das Grab nicht mehr betreuen können, lässt sich der Vertrag nicht vorzeitig beenden.

Jetzt landet der Fall in der ORF-Sendung "Bürgeranwalt". Volksanwältin Gaby Schwarz will mit einer Vertretung der Friedhöfe Wien darüber diskutieren, ob es doch noch eine Lösung für Helmut und Eva K. geben kann.

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Auch in Niederösterreich gibt es Grab-Ärger

Ein zweiter Fall führt nach Trumau in Niederösterreich. Dort ärgert sich ein ebenfalls 80-jähriger Pensionist über den Zustand der Grabstelle seiner Familie.

Herr W. berichtet, dass das Grab auf dem Friedhof im Jahr 2023 von einer Thujenhecke überwuchert worden sei. Erst sechs Monate nach seiner Beschwerde sei die alte Hecke geschnitten worden.

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Doch zufrieden ist der Pensionist damit nicht. Statt der dichten Hecke stehen nun kahle Thujenstämme rund um die Grabstelle. Außerdem werde das Grab weiterhin durch die Pflanzen verschmutzt.

Weil die zuständige Gemeinde Trumau aus seiner Sicht nicht ausreichend tätig wird, hat sich auch Herr W. an die Volksanwaltschaft gewandt.

Die beiden Fälle sind am Samstag, 14. November, um 18 Uhr in "Bürgeranwalt" auf ORF 2 Thema.