i Ein 45-Jähriger soll seine Ehefrau in Wien-Liesing attackiert und anschließend mit einem Küchenmesser verfolgt haben. istock Schläge, Tritte, Drohungen Mann jagt Ehefrau mit Küchenmesser durch Wien Ein 45-Jähriger soll seine Ehefrau in Wien-Liesing attackiert und anschließend mit einem Küchenmesser verfolgt haben. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 13:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem Küchenmesser soll ein 45-Jähriger am Samstagfrüh seine eigene Ehefrau durch Wien-Liesing verfolgt haben. Zuvor soll der Mann die 43-Jährige geschlagen, getreten und mehrfach mit dem Tod bedroht haben.

Der Streit zwischen dem Ehepaar eskalierte gegen 5.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung im 23. Bezirk. Laut Polizei soll der kroatische Staatsbürger mit Fäusten und Füßen auf seine Frau losgegangen sein. Zudem soll er wiederholt gedroht haben, sie umzubringen.

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Frau flüchtete auf die Straße

Der 43-Jährigen gelang schließlich die Flucht aus der Wohnung. Doch ihr Ehemann soll sich daraufhin ein Küchenmesser geschnappt und die Frau bis auf die Straße verfolgt haben.

Alarmierte Polizisten konnten den Verdächtigen wenig später stoppen und vorläufig festnehmen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen am Kopf, verzichtete allerdings auf eine Versorgung durch die Rettung.

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1,6 Promille bei Verdächtigem

Ein Alkoholtest beim 45-Jährigen ergab 1,6 Promille. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Der Mann wurde wegen des Verdachts der mehrfachen gefährlichen Drohung und der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.