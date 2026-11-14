i Eine mutmaßliche ukrainische Verbrecherorganisation soll auch in Wien aktiv gewesen sein. Ermittler sprechen von Gewaltverbrechen und geleakten BKA-Informationen. iStock / Getty Images / benkrut Drogen, Betrug und Gewalt Ukrainische Verbrecherbande war auch in Wien aktiv Callcenter-Betrug, Drogenhandel und Gewalt: Eine ukrainische Organisation steht im Visier der Ermittler. Auch Österreich spielt eine Rolle. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 17:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine mutmaßliche kriminelle Organisation aus der Ukraine soll nicht nur mit Callcenter-Betrug und Drogenhandel Geld verdient, sondern auch Gewaltverbrechen in Wien begangen haben. Ukrainische Ermittler sprechen zudem von geleakten Informationen aus dem österreichischen Bundeskriminalamt. Österreichische Behörden stehen mit den Ermittlern in Kontakt, heißt es in einem Bericht der APA.

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU ermittelt gegen die mutmaßliche Organisation "Chimprom". Die Gruppe soll in der Ukraine betrügerische Callcenter betrieben, Drogen gehandelt und gefälschte 200-Euro-Scheine hergestellt haben. Außerdem werden ihr Gewaltdelikte vorgeworfen. Bei der Vorbereitung der Straftaten sollen laut den Ermittlern auch Geheimdienstmitarbeiter und Polizisten geholfen haben.

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Die Organisation soll auch in Österreich aktiv gewesen sein. In einem von NABU veröffentlichten Video ist von Gewaltaufträgen in Wien die Rede. Gezeigt wird unter anderem eine mit März 2025 datierte Kommunikation mutmaßlicher Bandenmitglieder. Zudem enthält das Video Aufnahmen, auf denen ein Mitarbeiter eines Büros brutal zusammengeschlagen wird. Ob es sich dabei um eine Tat in Wien handelt, wurde zunächst nicht näher erläutert.

Informationen aus dem BKA sollen geleakt worden sein

Besonders brisant ist ein möglicher Informationsabfluss aus dem österreichischen Bundeskriminalamt (BKA). Laut NABU sollen Fotos einer polizeiinternen Präsentation über einen mutmaßlichen Kopf der Organisation an diesen selbst gelangt sein. Der Mann soll unter dem Namen "Kryminal" bekannt sein.

Die Bilder sollen Anfang April 2025 verschickt worden sein. In der Präsentation ging es demnach um einen Aufenthalt des Mannes in Österreich wenige Wochen zuvor. Bei seiner Ausreise nach Italien sei festgestellt worden, dass sein Auto stark manipuliert gewesen sei. Unter anderem soll es über eine Diebstahlsicherung mit Rauchbombe verfügt haben.

Aus dem BKA hieß es, der Informationsfluss sei bekannt. Die abfotografierte Präsentation habe bei einer Interpol-Veranstaltung im europäischen Ausland stattgefunden. Dabei sei es um den polizeiinternen Austausch relevanter Informationen zwischen den teilnehmenden Staaten gegangen.

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Österreichische Behörden arbeiten mit NABU zusammen

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde bestätigte gegenüber der APA, dass ihre Vertreter im Zusammenhang mit mutmaßlich illegalen Handlungen in Österreich mit den zuständigen österreichischen Stellen zusammenarbeiten. Das Bundeskriminalamt stellte allerdings klar, dass österreichweit derzeit kein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit den ukrainischen Untersuchungen anhängig sei.

In der Ukraine hatten die Ermittlungen vergangene Woche zu groß angelegten Hausdurchsuchungen geführt. Zwei ranghohe Mitarbeiter des Geheimdienstes SBU wurden entlassen. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte personelle Konsequenzen an. Die Ermittler werfen der Organisation auch Verbindungen zu Sicherheitskräften und Mitarbeitern der Generalstaatsanwaltschaft vor.

Ex-Generalstaatsanwalt soll in Wien sein

Im Zusammenhang mit dem Fall geriet auch der frühere ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko in die Schlagzeilen. Er kritisierte die Durchsuchungen bei SBU-Offizieren als "politische Rache" und als Versuch, die Lage in der Ukraine zu destabilisieren. Anfang September hatte er sich nach einer Hausdurchsuchung in der Generalstaatsanwaltschaft nach Österreich abgesetzt.

In Wien sollen ihn zwei Angehörige des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR beschattet haben. Sie befanden sich wegen Spionagevorwürfen bis Anfang der Woche in Untersuchungshaft. Auch der ukrainische Journalist Mychajlo Tkatsch und sein Kameramann Jaroslaw Bondarenko waren in Wien nach Krawtschenko gesucht worden. Die beiden wurden von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst festgenommen, inzwischen aber wieder freigelassen. Sie kehrten in die Ukraine zurück.