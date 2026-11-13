Frau (49) geht mit 17-cm-Messer auf Ehemann los

Dramatische Szenen am Donnerstagnachmittag in Wien-Floridsdorf! Gegen 17.10 Uhr soll eine 49-jährige Serbin im Zuge eines heftigen Streits mit ihrem Ehemann (44) zu einem Küchenmesser gegriffen und den Mann damit attackiert haben.
Der 44-Jährige hatte Glück: Er konnte den Stichbewegungen seiner Frau ausweichen und sich rechtzeitig im Schlafzimmer einschließen. Von dort aus wählte er den Polizeinotruf.
Die alarmierten Polizisten trafen die 49-Jährige vor dem Mehrparteienhaus an und nahmen sie vorläufig fest. In der Wohnung stellten die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe sicher: ein Küchenmesser mit einer 17 Zentimeter langen Klinge.
Der Ehemann blieb bei dem Vorfall unverletzt und lehnte eine Versorgung durch die Rettung ab. Bei der 49-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von 1,3 Promille festgestellt. Gegen sie wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Trotz der mutmaßlichen Messerattacke blieb die 49-Jährige nicht in Haft. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Für den 44-Jährigen ging der gefährliche Streit glimpflich aus. Er blieb körperlich unverletzt.