i Mit diesem Messer wurde der Mann attackiert. LPD Wien In Schlafzimmer gesperrt Frau (49) geht mit 17-cm-Messer auf Ehemann los Messerattacke in Wien-Floridsdorf: Eine 49-Jährige soll ihren Mann (44) bedroht haben. Er konnte flüchten und die Polizei alarmieren. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 12:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Donnerstagnachmittag in Wien-Floridsdorf! Gegen 17.10 Uhr soll eine 49-jährige Serbin im Zuge eines heftigen Streits mit ihrem Ehemann (44) zu einem Küchenmesser gegriffen und den Mann damit attackiert haben.

Der 44-Jährige hatte Glück: Er konnte den Stichbewegungen seiner Frau ausweichen und sich rechtzeitig im Schlafzimmer einschließen. Von dort aus wählte er den Polizeinotruf.

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Frau hatte 1,3 Promille Alkohol im Blut

Die alarmierten Polizisten trafen die 49-Jährige vor dem Mehrparteienhaus an und nahmen sie vorläufig fest. In der Wohnung stellten die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe sicher: ein Küchenmesser mit einer 17 Zentimeter langen Klinge.

Der Ehemann blieb bei dem Vorfall unverletzt und lehnte eine Versorgung durch die Rettung ab. Bei der 49-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von 1,3 Promille festgestellt. Gegen sie wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Trotz der mutmaßlichen Messerattacke blieb die 49-Jährige nicht in Haft. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Für den 44-Jährigen ging der gefährliche Streit glimpflich aus. Er blieb körperlich unverletzt.