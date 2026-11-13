i Letzte Chance: die Studentin muss sich einer Therapie unterziehen und den Anwalt entschädigen. Sabine Hertel/iStock Drama in Wiener Disco Eiertanz! Sexy Studentin erfand Faustschlag von Anwalt Weil ein Anwalt (73) ihr keinen Drink spendiere, täuschte eine Studentin Prügel vor, mimte den sterbenden Schwan. Nun musste SIE vor Gericht antanzen. Von Christian Tomsits 13.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine filmreife Schauspiel-Einlage in einem Wiener Innenstadtlokal hatte einen regelrechten Justiz-Eiertanz zur Folge. Die Protagonisten: ein pensionierter Anwalt (73) und eine temperamentvolle Studentin mit lateinamerikanischen Wurzeln (23). Weil die Frau vor Polizisten behauptet hatte, vom 73-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht kassiert zu haben, wurde zuerst gegen den Anwalt ermittelt.

Da herauskam, dass die fesche Studentin nicht nur frech gelogen, sondern auch versucht haben soll, ihm einen Zehn-Euro-Schein zu stehlen, geriet sie schließlich selbst ins Visier der Ermittler und musste diesen Donnerstag wegen Verleumdung, falscher Beweisaussage und versuchten Diebstahls am Landesgericht antanzen.

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Der Tragödie erster Teil spielte sich am Abend des 30. Mai ab. Da tauchte die Studentin mit einer Freundin nach vier Cocktails und ebensovielen Shots im Tanzlokal auf, wo der Anwalt gerade einen Salsa-Kurs besucht hatte. Vor den Augen seiner Tanzpartnerin forderte die 23-Jährige vom pensionierten Juristen frech, ihr und ihrer Freundin Drinks zu kaufen. "Steht da Idiot?", erwiderte der Wiener nur und deutete mit dem Finger auf seine Stirn. Daraufhin schnappte die Studentin nach einem Zehn-Euro-Schein, der sich in der Hand des Anwalts befand.

"Ich bin ziemlich groß und streckte meine Hand einfach nach oben, deshalb gelang ihr der Diebstahl nicht", erklärte der Jurist der Richterin – lässig im Hawaii-Hemd aus dem Thailand-Urlaub zugeschaltet. Danach wurde die Situation erst richtig skurril. Die Studentin mimte mitten auf der Tanzfläche plötzlich den sterbenden Schwan: "Mit einer hinreißenden schauspielerischen Leistung legte sie sich vor mir zu Boden, den Handrücken auf der Stirne", schilderte der Anwalt schmunzelnd. "Sie hat sich bequem hingelegt und ist einfach liegengeblieben", bestätigte seine Tanzpartnerin.

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Die Behauptung, vom Anwalt ins Gesicht geschlagen worden zu sein, hatte die Angeklagte selbst vor Polizisten wiederholt. Der Verteidigerin blieb nur übrig, auf eine Borderline-Erkrankung und zahlreiche weitere psychische Probleme der Studentin hinzuweisen. Die Richterin stimmte ob "der besonderen Umstände" schließlich einer Diversion zu. Zahlt die 23-Jährige dem Anwalt 750 Euro in Raten ab und begibt sich in Behandlung, bleibt ihr eine Verurteilung erspart – rechtskräftig.