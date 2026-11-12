i Die beiden Angeklagten am Wiener Landl mit ihren Top-Anwälten Philipp Wolm und Rudi Mayer. Heute Jetzt brisante Wende Wiener wollten Chef töten – jagten ihn im Ausland Brisante Wende im Prozess um eine Messerattacke auf einen Firmenchef: Ein mutmaßlicher Komplize, der in Ungarn einsitzt, belastete jetzt das Opfer. Von Christian Tomsits 12.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus Rache sollen zwei Wiener ihren eigenen Chef gejagt und auf offener Straße niedergestochen in Sopron (HUN) abgestochen haben – wir berichteten.

Der Ungar war von den beiden Angeklagten – einem muskelbepackten Ex-Sportler und ehemaligen Bauunternehmer (41) und einem gebürtigen Jordanier (28) – einst als Geschäftsführer eingesetzt worden, weil sich der 41-jährige in Konkurs befand und der 28-Jährige das unternehmerische Risiko scheute.

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Der vorbestrafte Betrüger, der bereits zehn Jahre hinter Gittern verbrachte, gab besonders billig um nur 1.000 Euro den Strohmann, soll dann aber durchs Abheben von insgesamt 140.000 Euro vom Firmenkonto seine Finanzen unerlaubt aufgebessert haben. "Erst im Zuge der Finanz-Ermittlungen stießen wir auf den mutmaßlichen Mordkomplott", schilderte die Staatsanwältin den ungewöhnlichen Fall.

Denn gegenüber Beamten hatte der Ungar ausgesagt, im Sommer 2025 Opfer eines üblen Messer-Überfalls geworden zu sein. Zwei der Beschuldigten wurden daraufhin in Wien gefasst, jedoch nie nach Ungarn ausgeliefert, weil Österreich keine Staatsbürger ausliefert.

Daher wurde am Wiener Landesgericht verhandelt. Und dort wollte das Duo (verständlicherweise) am Mittwoch von einem Mordkomplott nichts mehr wissen. Ihre Top-Verteidiger Philipp Wolm und Rudi Mayer sprachen lediglich von "einer Abreibung" – ohne jegliche Tötungsabsicht.

Die Staatsanwaltschaft hingegen beharrte auf einem gezielten Mordversuch: Der Chef sei in Sopron in eine Falle gelockt worden, man habe ihn mit Messern attackiert und selbst am Boden liegend noch getreten. Den heimtückischen Rache-Angriff überlebte er nur ganz knapp, die verletzte Milz des Mannes war nicht mehr zu retten und wurde operativ entfernt.

Komplize hing an fünf Meter langer Eisenkette

Die Einvernahme ihres Komplizen, der in Ungarn einsitzt, sorgte am Mittwoch am Landl für Aufsehen. Wie ein Zirkus-Löwe wurde der Mann von ungarischen Beamten vor eine Kamera gezerrt – musste während der Einvernahme an Händen und Füßen gefesselt stillstehen. Seinen Freunden richtete er einen wenig ermutigenden Gruß aus: "Ich kann euch sagen: Der Wiener Häf’n ist Hotel Intercont gegen das hier in Ungarn."

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Doch auch inhaltlich hatte die Aussage des Zeugen Sprengkraft: Er behauptete, der Firmenchef habe sich den Messerstich in den Oberarm beim Angriff im Gerangel selbst zugefügt. Wie genau die blutige Auseinandersetzung ablief und ob oder wie lange die Verdächtigen dafür sitzen müssen, entscheiden die Geschworenen erst im Dezember. Die Unschuldsvermutung gilt.