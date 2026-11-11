i Die langen Ermittlungen am Tatort brachten nun ein Ergebnis. iStock Gewaltsam eingedrungen Mann überfällt Seniorin (72) in eigener Wohnung Ein 27-Jähriger soll eine Pensionistin in Wien-Floridsdorf überfallen haben. Nach langen Ermittlungen konnte die Polizei den Verdächtigen ausforschen. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein brutaler Raubüberfall auf eine 72-jährige Frau in Wien-Floridsdorf ist geklärt. Die Pensionistin wurde am 31. Juli 2026 gegen 15.30 Uhr in ihrer eigenen Wohnung von einem Unbekannten attackiert und beraubt.

Die Seniorin wollte gerade den Müll wegbringen und öffnete dafür ihre Wohnungstüre. Plötzlich stand ein fremder Mann direkt vor ihr am Gang. Als sie ihn fragte, ob er jemanden suche, nuschelte er einen unverständlichen Namen und deutete auf ihre Wohnung.

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Mann drängte sich gewaltsam in Wohnung

Der 72-Jährigen kam die Situation verdächtig vor. Sie wollte die Türe sofort wieder schließen, doch da war es bereits zu spät. Der Unbekannte drückte mit Gewalt dagegen und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung.

Dann wurde der Mann handgreiflich: Er packte die Pensionistin an beiden Oberarmen und schleuderte sie zur Seite. Anschließend stürmte er ins Schlafzimmer, schnappte sich die Brieftasche sowie das Handy der Frau und machte sich aus dem Staub.

Seine Flucht war besonders dreist: Der Täter sprang durch ein geöffnetes Gangfenster im Erdgeschoss ins Freie und verschwand.

DNA-Spuren? Ermittler finden Verdächtigen

Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren am Tatort. Diese führten nun zur Ausforschung eines 27-jährigen slowakischen Staatsbürgers, der im Verdacht steht, den Raubüberfall begangen zu haben.

Der Mann befindet sich allerdings bereits seit längerer Zeit hinter Gittern. Er war am 1. September 2026 wegen anderer Delikte festgenommen worden und sitzt seither in Haft. Die Ermittler konnten den Verdächtigen somit ausforschen, während dieser bereits im Gefängnis saß.