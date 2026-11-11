i Die Nebelschlussleuchten wurden ihm zum Verhängnis. iStock Polizei staunt in Floridsdorf 13-Jähriger stiehlt dasselbe Auto gleich zweimal Ein 13-Jähriger soll in Wien zweimal dasselbe Auto gestohlen haben. Bei einer Polizeikontrolle flog der junge Lenker schließlich auf. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 10:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gerade einmal 13 Jahre alter Bub hat am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Der Jugendliche soll ein Auto gestohlen haben – und das nicht zum ersten Mal. Besonders dreist: Es handelte sich offenbar um dasselbe Fahrzeug, das bereits Ende Oktober verschwunden war.

Nebelschlussleuchte verrät jungen Autodieb

Gegen 23.45 Uhr wurden Polizisten auf der Prager Straße im 21. Bezirk auf ein Fahrzeug aufmerksam, bei dem die Nebelschlussleuchte eingeschaltet war. Die Beamten wollten den Lenker darauf aufmerksam machen. Doch als sie einen Blick ins Auto warfen, staunten sie nicht schlecht.

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Der Fahrer wirkte auffällig jung und verhielt sich verdächtig. Die Polizisten hielten den Wagen daraufhin an und führten eine Kontrolle durch. Dabei stellte sich heraus: Hinter dem Steuer saß ein erst 13-jähriger Bub aus Portugal.

Mit Ersatzschlüssel erneut zugeschlagen

Bei den Ermittlungen kam eine kuriose Vorgeschichte ans Licht. Das Auto war bereits am 30. Oktober im 19. Bezirk gestohlen worden. Der Täter dürfte damals einen Ersatzschlüssel verwendet haben, der im Fahrzeug gelegen war.

Am 4. November wurde der gestohlene Wagen schließlich in Floridsdorf wiedergefunden. Doch der mutmaßliche Autodieb dürfte den Ersatzschlüssel behalten haben.

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Am Dienstag soll der 13-Jährige damit erneut zugeschlagen haben. Er dürfte das Fahrzeug mit dem Schlüssel aufgesperrt und ein zweites Mal gestohlen haben. Die Polizei vermutet, dass der Bub bereits hinter dem ersten Diebstahl steckt.

Auch anderer Diebstahl im Visier

Für die Beamten war der 13-Jährige zudem kein Unbekannter. Er stand bereits im Verdacht, am selben Tag versucht zu haben, Gegenstände aus einem anderen Fahrzeug zu stehlen. Ein Zeuge soll den Vorfall sogar mit seinem Handy gefilmt haben.

Nach der Kontrolle wurde der Jugendliche der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) übergeben. Ausgerechnet eine eingeschaltete Nebelschlussleuchte wurde dem mutmaßlichen Autodieb zum Verhängnis. Ohne sie wäre die Polizei womöglich gar nicht auf den 13-Jährigen aufmerksam geworden.