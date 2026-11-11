i Die Sperre der Salztorbrücke sorgt für politische Kritik MA29 FPÖ-Kritik an Planung Brückensperre: 12.000 Autos müssen in Wien ausweichen Die Brücke ist gesperrt, nur der Bus darf fahren: Die FPÖ kritisiert das Konzept bei der gesperrten Salztorbrücke, der ÖAMTC warnt vor Staus. Von Wien Heute 11.11.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Salztorbrücke ist derzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt. Rund 12.000 Fahrzeuge müssen seit Dienstag auf andere Donaukanalbrücken ausweichen. Die ÖAMTC warnt bereits vor zusätzlichen Staus in der City.

Kritik an Verkehrskonzept

FPÖ-Mobilitätssprecher Klemens Resch wirft der Stadt vor, trotz jahrelanger Kenntnis des Alters und Zustands der Brücke offenbar kein rechtzeitiges Verkehrskonzept vorgelegt zu haben. Resch erinnert an den aus seiner Sicht chaotischen Baustellensommer und spricht von einer "nicht durchdachten Autofahrerschikane".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Brücke gesperrt, Bus darf fahren

Auch die Ausnahme für den Citybus 2A hält Resch für fragwürdig. Der FPÖ-Politiker verlangt von Sima eine Erklärung, warum der Bus weiterhin passieren darf. Zudem fordert er die Offenlegung der technischen Messdaten und Berechnungen, die zur Sperre geführt haben.

Freigabe für leichte Fahrzeuge

Die Freiheitlichen verlangen außerdem, dass die Stadt eine eingeschränkte Nutzung für leichte Fahrzeuge unter strengen Sicherheitsauflagen bis zum Neubau prüft. Die Stadt Wien begründet die Sperre hingegen mit Sicherheitsbedenken.

"Eine wichtige Verkehrsverbindung darf nicht einfach ersatzlos gekappt werden", so Resch. Er wirft Planungsstadträtin Ulli Sima (SP) vor, mit ihrer Verkehrspolitik das nächste Stauchaos zu riskieren.

Die Bilder des Tages i ?

Hintergrund der Sperre ist die besondere Bauweise der 91 Meter langen Brücke. Die 1961 eröffnete Konstruktion ähnelt jener der Carolabrücke in Dresden, die im September 2024 teilweise einstürzte. Laut MA 29 handelt es sich bei der Salztorbrücke um die einzige Brücke dieser Bauart in Wien.