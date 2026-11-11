Brückensperre: 12.000 Autos müssen in Wien ausweichen

Die Salztorbrücke ist derzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt. Rund 12.000 Fahrzeuge müssen seit Dienstag auf andere Donaukanalbrücken ausweichen. Die ÖAMTC warnt bereits vor zusätzlichen Staus in der City.
FPÖ-Mobilitätssprecher Klemens Resch wirft der Stadt vor, trotz jahrelanger Kenntnis des Alters und Zustands der Brücke offenbar kein rechtzeitiges Verkehrskonzept vorgelegt zu haben. Resch erinnert an den aus seiner Sicht chaotischen Baustellensommer und spricht von einer "nicht durchdachten Autofahrerschikane".
Auch die Ausnahme für den Citybus 2A hält Resch für fragwürdig. Der FPÖ-Politiker verlangt von Sima eine Erklärung, warum der Bus weiterhin passieren darf. Zudem fordert er die Offenlegung der technischen Messdaten und Berechnungen, die zur Sperre geführt haben.
Die Freiheitlichen verlangen außerdem, dass die Stadt eine eingeschränkte Nutzung für leichte Fahrzeuge unter strengen Sicherheitsauflagen bis zum Neubau prüft. Die Stadt Wien begründet die Sperre hingegen mit Sicherheitsbedenken.
"Eine wichtige Verkehrsverbindung darf nicht einfach ersatzlos gekappt werden", so Resch. Er wirft Planungsstadträtin Ulli Sima (SP) vor, mit ihrer Verkehrspolitik das nächste Stauchaos zu riskieren.
Hintergrund der Sperre ist die besondere Bauweise der 91 Meter langen Brücke. Die 1961 eröffnete Konstruktion ähnelt jener der Carolabrücke in Dresden, die im September 2024 teilweise einstürzte. Laut MA 29 handelt es sich bei der Salztorbrücke um die einzige Brücke dieser Bauart in Wien.