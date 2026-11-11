Europa-Premiere bei Nierentransplantation mit Roboter

Die Premiere am 20. Oktober betraf die Kombination beider Operationen: Eine Nierentransplantation mit dem sogenannten Da-Vinci-Single-Port-System war in Europa bereits an einem anderen Zentrum gelungen. In Wien wurde nun erstmals auch die Nierenentnahme bei der Spenderin mit dieser Technik durchgeführt.
Das Besondere: Sowohl bei der Spenderin als auch beim Empfänger war jeweils nur ein sechs bis sieben Zentimeter langer Hautschnitt nötig. Durch diese Öffnung werden Kamera und bewegliche Operationsinstrumente eingeführt. Bisher waren bei robotergestützten Nierentransplantationen mehrere Schnitte notwendig.
Die schonende Methode hat Vorteile: Die Bauchdecke bleibt intakt, Muskelschichten werden nicht durchtrennt. Das bedeutet weniger Schmerzen und eine schnellere Erholung. Die Spenderin konnte das AKH bereits nach zwei Tagen verlassen, ihr Bruder nach sechs Tagen.
Seit Ende 2024 wurden am AKH Wien und an der MedUni Wien bereits 52 Nierentransplantationen mit Roboterunterstützung durchgeführt. Die neue Technik eignet sich bei Lebendspenden für rund 90 Prozent der Empfänger, sofern ihre Blutgefäße den Einsatz erlauben. Künftig soll das Verfahren auch bei Lebertransplantationen und Kindern eingesetzt werden.