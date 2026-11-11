i Mithilfe eines OP-Roboters entnahmen Ärzte einer Frau eine Niere und transplantierten sie ihrem Bruder. Das Besondere: Erstmals in Europa kam bei beiden Eingriffen die neue Technik mit jeweils nur einem kleinen Hautschnitt zum Einsatz. MedUni Wien Meilenstein an MedUni Europa-Premiere bei Nierentransplantation mit Roboter Am 20. Oktober entnahmen Ärzte am AKH Wien einer Frau eine Niere und setzten sie ihrem Bruder ein - erstmals in Europa mit je nur einem Hautschnitt. Von Wien Heute 11.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Premiere am 20. Oktober betraf die Kombination beider Operationen: Eine Nierentransplantation mit dem sogenannten Da-Vinci-Single-Port-System war in Europa bereits an einem anderen Zentrum gelungen. In Wien wurde nun erstmals auch die Nierenentnahme bei der Spenderin mit dieser Technik durchgeführt.

Nur ein kleiner Hautschnitt nötig

Das Besondere: Sowohl bei der Spenderin als auch beim Empfänger war jeweils nur ein sechs bis sieben Zentimeter langer Hautschnitt nötig. Durch diese Öffnung werden Kamera und bewegliche Operationsinstrumente eingeführt. Bisher waren bei robotergestützten Nierentransplantationen mehrere Schnitte notwendig.

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Weniger Schmerzen, schnelle Erholung

Die schonende Methode hat Vorteile: Die Bauchdecke bleibt intakt, Muskelschichten werden nicht durchtrennt. Das bedeutet weniger Schmerzen und eine schnellere Erholung. Die Spenderin konnte das AKH bereits nach zwei Tagen verlassen, ihr Bruder nach sechs Tagen.

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Auch Kinder profitieren

Seit Ende 2024 wurden am AKH Wien und an der MedUni Wien bereits 52 Nierentransplantationen mit Roboterunterstützung durchgeführt. Die neue Technik eignet sich bei Lebendspenden für rund 90 Prozent der Empfänger, sofern ihre Blutgefäße den Einsatz erlauben. Künftig soll das Verfahren auch bei Lebertransplantationen und Kindern eingesetzt werden.