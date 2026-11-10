i Waltraud P. (damals höchst offiziell als Frau) beim Prozess wegen Wiederbetätigung am Wiener Landl. Sabine Hertel Nächste Niederlagen Waltraud wieder Walter – keine Fußfessel, keine Pension Bittere Nachrichten für Walter alias Waltraud P. (61): Nach der Gerichtspleite ums Geschlecht wurden ihr nun auch Fußfessel und Frühpension abgelehnt. Von Christian Tomsits 10.11.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Die nächsten bitteren Neuigkeiten für Walter alias Waltraud P. (61): Nach der Gerichtspleite im Streit um den Geschlechtseintrag ist nun auch der Traum von der Fußfessel geplatzt. Und statt des erhofften früheren Ruhestands droht der streitbaren Frau mit Bart und Glatze nun Häfn statt Fußfessel!

Wie "Heute" erfuhr, wies das Landesgericht für Strafsachen Wien die Beschwerde des Ex-Bordellchefs gegen die verweigerte Fußfessel ab. Der Grund: 13 Verurteilungen seit 1985 und eine vernichtende Rückfallprognose!

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Trotz mehrfacher Haftstrafen und bedingter Entlassungen wurde Walter alias Waltraud P. immer wieder straffällig – selbst während er bereits die Fußfessel hatte. Damals verschickte der Rechtsextremist und Staatsverweigerer eine Nachricht, die gegen das Verbotsgesetz verstieß. Nach einer weiteren Verurteilung folgten sogar noch 17 einschlägige Nachrichten. Entsprechend wenig Vertrauen bringt die Justiz dem 61-Jährigen entgegen. Es gäbe "keine ausreichende Aussicht auf eine vorzeitige Entlassung", heißt es im Bescheid, der "Heute" vorliegt.

Gerhard Karner hatte im Fall Waltraud eine harte Linie gefordert. Sabine Hertel

Beim Thema Pension erlitt Waltraud die nächste Niederlage. Als frischgebackene Frau hatte Walter P. versucht, früher in Pension gehen zu können. – mit 61 statt 65 Jahren! Doch da grätschte ihm der Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) dazwischen und ließ den Fall überprüfen. Die Stadt Wien änderte daraufhin den Geschlechtseintrag im Dezember 2025 zurück auf männlich.

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Erst am Montag bestätigte das Verwaltungsgericht Wien diese Entscheidung. Beschwerden gegen beide Entscheidungen sind möglich, aber mit geringen Erfolgsaussichten verbunden. Doch Waltraud wäre nicht Waltraud, wenn sie sich das nicht auch noch traut…