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Eine 20-Jährige soll auf einem Wiener Christkindlmarkt Bargeld aus einer Handtasche gestohlen haben.
Eine 20-Jährige soll auf einem Wiener Christkindlmarkt Bargeld aus einer Handtasche gestohlen haben.
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Polizei beobachtete sie

Diebin geht auf Wiener Christkindlmarkt auf Beutezug

Eine 20-Jährige soll auf einem Wiener Christkindlmarkt Bargeld aus einer Handtasche gestohlen haben. Die Polizei nahm sie fest.
Von Newsdesk Heute
11.11.2026, 11:04
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Eine 20-Jährige soll am Dienstagabend mitten in der Wiener Innenstadt einer Person Bargeld aus der Handtasche gestohlen haben. Polizisten hatten die Frau bereits zuvor beobachtet, als sie am Stephansplatz nach möglichen Opfern Ausschau hielt.

Gegen 18 Uhr fiel die Verdächtige Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) auf. Sie hatte es offenbar vor allem auf ältere und gebrechliche Menschen abgesehen, die eine Bank beziehungsweise Wechselstube verließen.

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Diebin änderte plötzlich ihr Ziel

Zunächst folgte die Frau einer ausgewählten Person, näherte sich dieser immer weiter und versuchte dabei, ihr Gesicht zu verbergen. In der Nähe eines Christkindlmarktes wurde sie dann auf eine Gruppe von drei bis vier Besuchern aufmerksam, die sich die Verkaufsstände ansahen.

Die 20-Jährige wechselte daraufhin ihr Ziel, mischte sich unter die Passanten und öffnete die seitlich getragene Handtasche eines Gruppenmitglieds. Das Opfer bemerkte den Vorfall und sprach die Frau darauf an. Diese stritt jedoch alles ab und ging davon.

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Als die Polizisten das Opfer kontrollierten, stellte sich heraus, dass ein Kuvert mit Bargeld fehlte. Die Beamten konnten die 20-jährige Staatsbürgerin aus Bosnien und Herzegowina noch vor Ort stoppen und vorläufig festnehmen. Das gestohlene Geld wurde sichergestellt.

red, 11.11.2026, 11:04
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