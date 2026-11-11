i Der 19-Jährige wurde festgenommen. istock Mann flüchtet blutverschmiert Blutige Attacke! Frau von Freund mit Messer angegriffen Ein 19-Jähriger soll seine Freundin in Wien geschlagen, gewürgt und mit einem Messer verletzt haben. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heftiger Streit zwischen einem jungen Paar ist am Dienstagabend in Wien völlig eskaliert. Eine 19-Jährige soll von ihrem Freund geschlagen, gewürgt und mit einem Messer verletzt worden sein. Auch gegen die Frau wird nun ermittelt.

Gegen 18.30 Uhr wurde ein Bewohner einer Wohnhausanlage auf Hilferufe aus einer Wohnung im 3. Bezirk aufmerksam. Kurz darauf sah er einen blutverschmierten Mann aus dem Stiegenhaus flüchten und alarmierte die Polizei.

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19-Jährige mit Messer verletzt

Als die Beamten in der Wohnung eintrafen, fanden sie eine verletzte 19-Jährige vor. Ihren Angaben zufolge war sie zuvor mit ihrem gleichaltrigen Freund in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung soll schließlich in Gewalt umgeschlagen sein. Der junge Mann soll mehrfach auf seine Freundin eingeschlagen, sie gewürgt und mit einem Messer attackiert haben.

Die Frau erlitt zahlreiche Blutergüsse am Körper sowie im Gesicht und am Hals. An beiden Armen stellten die Einsatzkräfte zudem oberflächliche Schnittwunden fest. Die Berufsrettung Wien versorgte die Verletzte noch vor Ort.

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Auch Freundin wurde angezeigt

Währenddessen gelang es Polizisten, den geflüchteten 19-Jährigen im Zuge einer Schwerpunktaktion anzuhalten. Auch er hatte Schnittverletzungen, die ihm seine Freundin während des Streits zugefügt haben soll.

Der Österreicher wurde vorläufig festgenommen. Zudem verhängte die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn. Auch seine 19-jährige Freundin, ebenfalls Österreicherin, wurde angezeigt.