63 km/h zu schnell! Lenker muss um Auto zittern

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war am Dienstagabend ein Autofahrer in Wien-Favoriten unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Laaer-Berg-Straße ging der Polizei ein Raser ins Netz.
Gegen 22.15 Uhr führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien eine Schwerpunktkontrolle durch. Dabei wurde ein Pkw auf der Laaer-Berg-Straße in Richtung stadteinwärts mit 119 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Überschreitung von 63 km/h.
Für den Lenker hat die rasante Fahrt nun Konsequenzen. Die Polizei leitete ein Führerscheinentzugsverfahren ein. Zudem könnte dem Autofahrer auch die Beschlagnahme seines Fahrzeugs drohen.