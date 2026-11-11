i Mit 119 km/h statt der erlaubten 50 km/h raste ein Autofahrer durch Wien. istock 119 km/h statt 50 erlaubt 63 km/h zu schnell! Lenker muss um Auto zittern Mit 119 km/h statt der erlaubten 50 km/h raste ein Autofahrer durch Wien. Nun drohen ihm der Führerscheinentzug und die Beschlagnahme seines Autos. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war am Dienstagabend ein Autofahrer in Wien-Favoriten unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Laaer-Berg-Straße ging der Polizei ein Raser ins Netz.

Gegen 22.15 Uhr führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien eine Schwerpunktkontrolle durch. Dabei wurde ein Pkw auf der Laaer-Berg-Straße in Richtung stadteinwärts mit 119 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Überschreitung von 63 km/h.

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Auto könnte beschlagnahmt werden

Für den Lenker hat die rasante Fahrt nun Konsequenzen. Die Polizei leitete ein Führerscheinentzugsverfahren ein. Zudem könnte dem Autofahrer auch die Beschlagnahme seines Fahrzeugs drohen.