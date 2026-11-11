Startseite Wien Chronik
Mit 119 km/h statt der erlaubten 50 km/h raste ein Autofahrer durch Wien.
Mit 119 km/h statt der erlaubten 50 km/h raste ein Autofahrer durch Wien.
istock
119 km/h statt 50 erlaubt

63 km/h zu schnell! Lenker muss um Auto zittern

Mit 119 km/h statt der erlaubten 50 km/h raste ein Autofahrer durch Wien. Nun drohen ihm der Führerscheinentzug und die Beschlagnahme seines Autos.
Von Newsdesk Heute
11.11.2026, 11:08
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war am Dienstagabend ein Autofahrer in Wien-Favoriten unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Laaer-Berg-Straße ging der Polizei ein Raser ins Netz.

Gegen 22.15 Uhr führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien eine Schwerpunktkontrolle durch. Dabei wurde ein Pkw auf der Laaer-Berg-Straße in Richtung stadteinwärts mit 119 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Überschreitung von 63 km/h.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

77 km/h zu schnell – Raser brettert durch Wien
110 statt 30 km/h – Raser droht jetzt Auto-Verlust
Raser donnert mit 120 km/h durch 50er-Zone in Wien

Auto könnte beschlagnahmt werden

Für den Lenker hat die rasante Fahrt nun Konsequenzen. Die Polizei leitete ein Führerscheinentzugsverfahren ein. Zudem könnte dem Autofahrer auch die Beschlagnahme seines Fahrzeugs drohen.

red, 11.11.2026, 11:08
Mehr zum Thema
Raser Polizei Wien Verkehr Auto

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote