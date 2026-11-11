i Affenpocken-Alarm in der Justizanstalt Josefstadt APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Ausbruch in Wiener Häfn Affenpocken-Alarm! Jetzt müssen Häftlinge Masken tragen Affenpocken-Alarm in der Justizanstalt Josefstadt! Ein Häftling wurde isoliert, mehrere Kontaktpersonen sind in Absonderung. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Affenpocken-Alarm in Österreichs größtem Gefängnis! In der Wiener Justizanstalt Josefstadt wurde bei einem Häftling eine Mpox-Infektion festgestellt. Die Gefängnisleitung reagierte umgehend: Der Erkrankte wurde isoliert, auch mehrere Kontaktpersonen mussten vorsorglich in Absonderung.

Wie der "Kurier" berichtet, bestätigte das Justizministerium den Krankheitsfall. Betroffen ist ein Insasse, der am 9. November in die Justizanstalt eingeliefert wurde. Laut Ministerium ist die Erkrankung bereits weitgehend abgeheilt. Die restliche Isolationszeit verbringt der Mann in einem eigenen Haftraum.

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FFP2-Masken für Häftlinge und Personal

Nach Bekanntwerden der Infektion wurden sofort Schutzmaßnahmen getroffen. Sämtliche Kontaktpersonen wurden medizinisch untersucht, bislang zeigt keine von ihnen Symptome.

Für betroffene Häftlinge und Bedienstete gilt zudem eine FFP2-Maskenpflicht. Personen, die direkten Kontakt mit dem Erkrankten hatten, bleiben bis zur weiteren Abklärung mit der Gesundheitsbehörde vorsorglich abgesondert. Zusätzliche Maßnahmen sind derzeit nicht notwendig.

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Bereits 52 Mpox-Fälle in Österreich

Mpox, früher als Affenpocken bezeichnet, ist eine meldepflichtige Viruserkrankung, die meist milder verläuft als die klassischen Pocken. Eine Ansteckung ist unter anderem durch Körperkontakt oder verunreinigte Textilien möglich. In Österreich wurden heuer bereits 52 Fälle registriert.

Die Justizanstalt Josefstadt ist derzeit deutlich überbelegt. Obwohl das Gefängnis ursprünglich für 800 Häftlinge ausgelegt wurde, sind dort trotz laufender Umbauarbeiten rund 1.150 Menschen untergebracht.