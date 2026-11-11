i Das Anwaltsduo Wolm und Mayer verteidigte gemeinsam mit dem Kollegen Royer die beiden Angeklagen. Heute Blutige Abrechnung vor Gericht Chef von Wiener Mitarbeitern gejagt und verletzt Weil der Geschäftsführer sie betrogen haben soll, stellten ihm zwei Mitarbeiter mit Komplizen eine beinahe tödliche Falle. Nun droht lebenslange Haft. Von Christian Tomsits 11.11.2026, 20:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie wollten ihrem Chef "nur" eine Abreibung verpassen, jetzt droht einem gescheiterten Bauunternehmer und einem Übersetzer lebenslange Haft. Am Wiener Landesgericht müssen sich seit Mittwoch ein serbisch-stämmiger 41-Jähriger und ein gebürtiger Jordanier (28) wegen versuchten Mordes verantworten.

Gemeinsam mit zwei Komplizen (einer sitzt in Ungarn, der andere ist flüchtig) sollen die beiden österreichischen Staatsbürger ihren zwielichtigen Geschäftspartner aus Ungarn mit Messern niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben – aus Rache!

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Rachepläne wegen 140.000 Euro

Der vorbestrafte Ungar, der als Strohmann-Geschäftsführer für das Sicherheitsunternehmen hergenommen wurde, soll die "Mitarbeiter", die gleichzeitig die Gründer waren, um 140.000 Euro gebracht haben. Mehrmals soll der Ungar Geld von den Konten der Firma gezogen haben, bevor er untertauchte. "Wir holen jetzt diesen Stinker ab, der den Schaden angerichtet hat", schrieb einer der beiden Männer vor der Tat an einen Bekannten.

Mit Butterflymesser auf Chef eingestochen

Am 1. Juni 2025 schnappte die Falle in Šopron zu: Unter falschem Vorwand wurde der Firmenchef zu einem Café gelockt. Dort brauste plötzlich ein Mercedes mit Wiener Kennzeichen heran, vier Männer sprangen heraus. Der Jordanier, der sogar als Gerichtsdolmetscher tätig war, stürmte sofort auf seinen Chef los und soll versucht haben, ihn ins Auto zu zwingen.

Im Gerangel blitzte plötzlich ein Messer auf! Ein wuchtiger Stich in Richtung Brust traf laut Anklage den Oberarm des Opfers. "Ich hab nicht zugestochen, ich bekenne mich nicht schuldig", behauptete der Angeklagte. Doch damit nicht genug: Danach soll der ehemalige Bauunternehmer ein Butterflymesser gezückt und seinem Chef gleich zweimal in den Oberkörper gestochen haben. "Ich habe zugestochen, aber wollte ihn nicht töten", verantwortete sich der 41-Jährige.

Milz entfernt – Opfer überlebte nur knapp

Selbst als der Ungar bereits am Boden lag, traten die vier Angreifer weiter auf ihn ein. Erst als Passanten mit der Polizei drohten, ergriffen die Männer die Flucht. Zurück blieb ein Schwerverletzter mit offener Brusthöhle und einer zerstochenen Milz, die später operativ entfernt werden musste.

Laut Gerichtsmedizin waren die Messerstiche potenziell lebensgefährlich. Dass der Mann nicht verblutete, sei "nur einer glücklichen Fügung zu verdanken" gewesen, meinte auch die Staatsanwältin, die den Geschworenen auch eine rechtliche Besonderheit im Verfahren erklärte. "Da Österreich seine eigenen Staatsbürger nicht ausliefert, findet der Prozess trotz Tatort in Ungarn bei uns statt."

Die Bilder des Tages i ?

Die Verteidiger bestritten vor Gericht, dass ihre Mandanten den Geschäftspartner töten wollten. Geplant sei lediglich eine Abreibung gewesen, so die Verteidiger. "Zum Glück gibt’s a Video. Der Vorfall dauerte nur 40 Sekunden. In Ungarn san jo überall Kameras. Des ist des am besten überwachte Land", so Mayer. Wegen versuchten Mordes droht beiden Angeklagten bis zu 20 Jahre oder sogar lebenslange Haft. Der Prozess geht über mehrere Tage, die Unschuldsvermutung gilt.