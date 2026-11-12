i Eine 45-Jährige soll in Wien von ihrem Ex-Freund zwei Tage lang eingesperrt und vergewaltigt worden sein. istock Bei Einkauf gelang Flucht Wienerin von Ex tagelang eingesperrt und vergewaltigt Eine 45-Jährige soll in Wien von ihrem Ex-Freund zwei Tage lang eingesperrt und vergewaltigt worden sein. Bei einem Einkauf gelang ihr die Flucht. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 45-jährige Frau soll in ihrer eigenen Wohnung in Wien-Favoriten zwei Tage lang von ihrem Ex-Freund festgehalten und misshandelt worden sein. Erst bei einem gemeinsamen Einkauf gelang ihr nach eigenen Angaben die Flucht.

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Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr wandte sich die Frau an die Polizei und erstattete Anzeige gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten. Der 32-Jährige hatte zuvor mehrere Tage bei ihr übernachtet. Laut ihren Schilderungen soll er sie anschließend in der Wohnung eingesperrt, geschlagen und vergewaltigt haben.

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Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach der Anzeige leitete die Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse sofort eine Fahndung ein. Wenig später konnten Beamte in Floridsdorf den 32-jährigen serbischen Staatsbürger in seinem Auto stoppen und festnehmen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit rund einem Promille alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Zudem verhängte die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

Der Verdächtige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Seine Einvernahme steht noch aus.