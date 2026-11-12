i Der Parksheriff kassierte einen Schlag ins Gesicht. Denise Auer Attacke in Wien-Favoriten Wiener (51) schlägt auf Auto, dann auf Parksheriff ein in 51-Jähriger soll in Wien-Favoriten einen Autospiegel beschädigt und einem Parksheriff ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei griff ein. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen am Mittwochnachmittag in Wien-Favoriten! Ein 51-jähriger türkischer Staatsbürger soll gegen 13.15 Uhr in der Landgutgasse auf den Außenspiegel eines geparkten Autos eingeschlagen und diesen beschädigt haben. Warum der Mann plötzlich auf den Pkw losging, ist derzeit noch völlig unklar.

Die Lenkerin des beschädigten Fahrzeugs wollte den Vorfall nicht auf sich sitzen lassen. Sie verfolgte den 51-Jährigen und machte einen Mitarbeiter der Parkraumüberwachung auf den Mann aufmerksam.

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Parksheriff bekommt Schlag ins Gesicht

Als der Parksheriff den Verdächtigen anhielt und zur Rede stellte, soll die Situation eskaliert sein. Der 51-Jährige soll dem Mitarbeiter kurzerhand ins Gesicht geschlagen haben.

Mittlerweile alarmierte Polizisten rückten an und nahmen den 51-Jährigen vorläufig fest. Bei seiner anschließenden Einvernahme bestritt der Mann sowohl die Sachbeschädigung als auch den Vorwurf der versuchten Körperverletzung.

Lange blieb der Verdächtige allerdings nicht in Gewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 51-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und angezeigt.