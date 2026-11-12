i HANNAH BEIER/Reuters Grippewelle kommt früher Grippe-Impfstoff für viele Ärzte noch immer Mangelware Die Grippe könnte Wien heuer früher treffen. Doch ausgerechnet jetzt fehlt in manchen Ordinationen der Impfstoff. Patienten sind frustriert. Von Österreich Heute 12.11.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Allein in der vergangenen Woche waren knapp 17.000 Menschen in Wien wegen eines grippalen Infekts im Krankenstand. Weitere 361 waren an der echten Grippe erkrankt.

Experten rechnen heuer mit einer ungewöhnlich frühen Grippewelle. Viele, die sich rechtzeitig schützen möchten, stoßen immer noch auf Probleme.

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Grippewelle könnte schon im Dezember kommen

"Wir sehen, dass wir die ersten sporadischen Fälle, so wie wir sie jetzt haben, vier Wochen früher haben, als wir sie sonst üblicherweise haben. Wir können wahrscheinlich damit rechnen, dass die Grippewelle vermutlich irgendwo im Dezember bei uns ankommen wird", sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz von der Medizinischen Universität Wien im ORF.

Die Expertin rät deshalb, sich jetzt impfen zu lassen. Denn bis der Körper den Impfschutz aufgebaut hat, vergehen in der Regel rund zwei Wochen. Empfohlen wird die Grippeimpfung für alle Menschen ab sechs Monaten.

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Patienten wollen Impfung, doch Impfstoff fehlt

Das Problem: In manchen Wiener Ordinationen ist der benötigte Impfstoff weiterhin nicht verfügbar. Laut Ärztekammer gibt es trotz erster Lieferungen noch immer Engpässe.

Besonders betroffen ist offenbar der Impfstoff für ältere Menschen. Auch bei der Verteilung des Kinderimpfstoffs gibt es laut Ärztekammer Schwierigkeiten. "Wir haben im Moment in unserer Ordination einen Mangel für den Impfstoff für die Älteren. Soweit ich gehört habe, ist der Impfstoff für die Kleinen schon da, also im Lande. Da hapert es aber an der Logistik", sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer gegenüber dem ORF.

Für viele Patienten ist die Situation ärgerlich. Sie wollen sich schützen, bekommen aber nicht rechtzeitig einen Impftermin. Manche versuchen es deshalb bei mehreren Ärzten oder öffentlichen Impfstellen.

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"Viele haben versucht, auch in den öffentlichen Stellen anzukommen. Aber es gibt halt nirgends was. Die Termine sind auch dort sehr spät. Es ist oft so, dass wir auch fremde Patienten haben, die bei uns anklopfen und fragen, ob wir den Impfstoff haben."

Ministerium verspricht baldige Lieferung

Entwarnung kommt zumindest teilweise vom Gesundheitsministerium. Demnach sind mittlerweile sämtliche bestellten Grippeimpfstoffe in Österreich eingetroffen.

Probleme bei der Verteilung des Fluenz-Nasensprays für Kinder könne man nicht bestätigen. Noch offene Bestellungen würden derzeit abgearbeitet.