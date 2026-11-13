i h ÖSTERREICHISCHER TIERSCHUTZVEREIN Nach Drama in Wiener City Fiaker-Unfall – lange Zwangspause für verletzte Pferde Nach dem Fiaker-Drama in der Wiener Innenstadt müssen sich zwei verletzte Pferde erholen. Für die Tiere gibt es jetzt eine Woche Krankenstand. Von Robert Cajic 13.11.2026, 07:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem spektakulären Fiaker-Unfall in der Wiener Innenstadt ist für zwei Pferde vorerst Schluss mit der Arbeit. Die beiden weißen Rösser, die am Mittwoch durch die City galoppierten und schließlich stürzten, müssen sich jetzt erholen. Ihr Besitzer, der selbst ernannte "Fiaker-Baron" Wolfgang Fasching (60), hat ihnen eine Woche Krankenstand verordnet.

Tiere verletzt und geschockt

Die Tiere erlitten bei dem Unfall Abschürfungen, bei einem Pferd wurde laut Fasching zudem eine Rippenprellung festgestellt. Beide werden nun täglich von einem Tierarzt untersucht und können sich im Stall erholen.

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Pferde gingen mitten in Wien durch

Das Drama hatte sich am Mittwoch gegen 17 Uhr ereignet. Fasching war nach seiner letzten Fahrt zum Hotel Sacher auf dem Rückweg zu den Stallungen, als er am Stephansplatz dringend auf die Toilette musste.

Der 60-Jährige hielt an, betätigte die Feststellbremse und bat zwei Kollegen, kurz auf seine Pferde aufzupassen. Doch während er kurz weg war, gingen die Tiere durch.

Die beiden Pferde galoppierten durch die Passage am oberen Ende der Rotenturmstraße. Dabei sprühten Funken, die Kutsche kippte schließlich um. In der Ertlgasse, neben einem Marmorbrunnen, kamen die Tiere zu Sturz.

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Fiaker-Baron machte Kollegen Vorwürfe

Als Fasching zurückkehrte, fand er seine Pferde dutzende Meter entfernt am Boden liegend. Der Kutscher macht den Kollegen heftige Vorwürfe: "Wofür stelle ich euch zwei Volltrotteln hin? Ich habe auch extra gesagt, dass die Pferde frisch sind (Anm.: unerfahrene Fiaker-Pferde)", schilderte er gegenüber "Heute".

Die Pferde standen nach dem Unfall unter Schock. Fasching löste sofort die Geschirre. Nach der Untersuchung durch einen Tierarzt konnten die Tiere zurück in den Stall gebracht werden. Hier bleiben sie jetzt eine Woche lang, sie werden täglich von einem Tierarzt kontrolliert.

Anzeige für den Fiaker-Kutscher

Für Fasching hat der Vorfall auch rechtliche Folgen. Gegen den 60-Jährigen wird eine Anzeige nach dem Tierhaltergesetz erstattet. Gegenüber der Polizei zeigte er sich kooperativ.

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Der Kutscher betont, dass die beiden Pferde noch relativ unerfahren seien. Umso mehr ärgert ihn der Vorfall.

Die Kollegen, die auf die Tiere aufpassen sollten, waren laut Fasching beim Eintreffen der Polizei bereits verschwunden.