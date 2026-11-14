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Das „Gasthaus zum Buchenbeisl“ in Wien-Favoriten reagiert mit einem spöttischen Posting auf Gäste, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben.
Das „Gasthaus zum Buchenbeisl“ in Wien-Favoriten reagiert mit einem spöttischen Posting auf Gäste, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben.
Screenshot Google Maps, Screenshot Facebook
"Habt ihr was vergessen?!"

Wiener Wirt serviert Zechprellern saftige Abrechnung

In einem Gasthaus in Wien-Favoriten verschwanden Gäste, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Die Wirtsleute reagieren mit einem spöttischen Posting.
Von Newsdesk Heute
14.11.2026, 12:43
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Ein Besuch in einem Wiener Gasthaus hat für die Wirtsleute ein ärgerliches Ende genommen. Mehrere Gäste machten sich aus dem Staub, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Statt ihrem Ärger freien Lauf zu lassen, reagiert das "Gasthaus zum Buchenbeisl" in Wien-Favoriten mit einem spöttischen Beitrag auf Social Media.

"Habt ihr was vergessen?!"

Mit diesen Worten spricht das Lokal die Gäste öffentlich an. In dem Posting bedankt sich das Team zunächst für den Besuch und hofft, dass es den Betroffenen in der warmen Gaststube gefallen hat.

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Anschließend zählt das Gasthaus auf, was die Besucher alles in Anspruch genommen haben: frisch zubereitete Speisen, freundliches Personal und saubere Toiletten mit ausreichend Papier. Auch das schmutzige Geschirr und die befleckten Tischtücher müssen schließlich wieder gereinigt werden.

Kameras filmten die Gäste

Bei all dem Aufwand gebe es allerdings eine "kleine Tradition", an die sich Gäste in Österreich üblicherweise halten: Nach dem Essen wird bezahlt. Denn die Leistungen eines Gasthauses sind nicht kostenlos.

Für die Gäste könnte der unbezahlte Besuch nun noch Folgen haben. Das Lokal macht darauf aufmerksam, dass Überwachungskameras installiert sind. "Zwei hübsche Fotos" der Besucher habe man bereits gesichert.

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Eine Möglichkeit, die Sache ohne rechtliche Schritte aus der Welt zu schaffen, gibt es aber noch. Wer bemerkt, dass eine "Kleinigkeit offen ist", darf gerne wieder vorbeikommen und die ausständige Rechnung begleichen.

red, 14.11.2026, 12:43
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