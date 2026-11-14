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wei Männer sollen einen 40-Jährigen bedroht und ausgeraubt haben.
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Polizei schnappt Verdächtige

Mit Springmesser bedroht – Mann in Wien ausgeraubt

Messer-Raub in Wien-Favoriten! Zwei Männer sollen einen 40-Jährigen bedroht und ausgeraubt haben. Kurz darauf wurden sie gefasst.
Von Newsdesk Heute
14.11.2026, 11:38
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Ein Messerüberfall in Wien-Favoriten endete für zwei mutmaßliche Räuber wenig später in Handschellen. Die beiden Männer sollen einen 40-Jährigen in der Nacht auf Sonntag im Bereich des Laaer Waldes bedroht und ausgeraubt haben.

Kurz nach Mitternacht wurde der 40-Jährige von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht. Die Täter zwangen ihn, sein Bargeld herauszugeben, und machten sich anschließend in Richtung Innenstadt aus dem Staub.

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Springmesser nach Flucht entdeckt

Dank der genauen Täterbeschreibungen konnte die Polizei rasch zwei Verdächtige in der Nähe des Tatorts aufspüren. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen die beiden türkischen Staatsbürger im Alter von 19 und 20 Jahren vorläufig fest.

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Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde gefunden: Ein Springmesser, das die Verdächtigen während ihrer Flucht weggeworfen haben dürften, wurde in der Nähe sichergestellt.

Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt und befinden sich in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd.

red, 14.11.2026, 11:38
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