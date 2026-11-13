i Der 28-Jährige wurde festgenommen. IMAGO/Daniel Scharinger Einsatz in Simmering Wiener (28) droht Familie mit Tod – Polizei greift ein Ein 28-Jähriger soll in Wien-Simmering seine Eltern und Schwester mehrfach mit dem Tod bedroht haben. Die Polizei nahm ihn fest. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 20:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Familienstreit hat in der Nacht auf Freitag einen Polizeieinsatz in Wien-Simmering ausgelöst. Gegen 00:15 Uhr wurden die Beamten alarmiert, nachdem ein 28-jähriger Österreicher seine Angehörigen wiederholt bedroht haben soll.

Nach Angaben der Polizei richteten sich die mutmaßlichen Todesdrohungen gegen seine beiden Elternteile und seine Schwester. Die Einsatzkräfte trafen den Verdächtigen noch am Einsatzort an und nahmen ihn vorläufig fest.

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Mann soll Mutter bereits angegriffen haben

Für die Polizei ist der 28-Jährige kein Unbekannter. Er war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich aufgefallen.

Zudem soll er gegenüber seiner Mutter schon zuvor gewalttätig geworden sein. Gegen den Österreicher besteht außerdem bereits ein aufrechtes behördliches Waffenverbot.

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Annäherungsverbot ausgesprochen

Nach dem Einsatz verhängten die Beamten gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Damit soll verhindert werden, dass er sich den geschützten Angehörigen nähert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 28-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung angezeigt.