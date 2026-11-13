Wiener (28) droht Familie mit Tod – Polizei greift ein

Ein Familienstreit hat in der Nacht auf Freitag einen Polizeieinsatz in Wien-Simmering ausgelöst. Gegen 00:15 Uhr wurden die Beamten alarmiert, nachdem ein 28-jähriger Österreicher seine Angehörigen wiederholt bedroht haben soll.
Nach Angaben der Polizei richteten sich die mutmaßlichen Todesdrohungen gegen seine beiden Elternteile und seine Schwester. Die Einsatzkräfte trafen den Verdächtigen noch am Einsatzort an und nahmen ihn vorläufig fest.
Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe
Weißer Ring: 050 50 16
Frauenhelpline: 0800 222 555
Männernotruf: 0800 246 247
Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
Opfer-Notruf: 0800 112 112
Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
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Für die Polizei ist der 28-Jährige kein Unbekannter. Er war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich aufgefallen.
Zudem soll er gegenüber seiner Mutter schon zuvor gewalttätig geworden sein. Gegen den Österreicher besteht außerdem bereits ein aufrechtes behördliches Waffenverbot.
Nach dem Einsatz verhängten die Beamten gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Damit soll verhindert werden, dass er sich den geschützten Angehörigen nähert.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 28-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung angezeigt.