i Zwei Verdächtige wurden festgenommen. iStock Anlagebetrüger gefasst 100.000-Euro-Übergabe – Kripo wartet schon in Wohnung Ein 76-Jähriger sollte in Wien-Simmering 100.000 Euro an mutmaßliche Anlagebetrüger übergeben. Seine Tochter alarmierte die Polizei. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 14:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine vermeintlich lukrative Geldanlage hätte einen 76-jährigen Mann aus Wien-Simmering beinahe weitere 100.000 Euro gekostet. Doch bevor das Geld den Besitzer wechseln konnte, griffen Ermittler des Landeskriminalamts Wien ein.

Zwei Männer wurden am Donnerstagmittag in der Wohnung des Pensionisten vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, an einem Anlagebetrug beteiligt gewesen zu sein.

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Alles begann mit einem Anruf

Der Fall nahm bereits im September 2026 seinen Anfang. Damals erhielt der 76-Jährige einen Anruf von einem Mann, der sich als Vertreter eines Investmentunternehmens ausgab.

Der vermeintliche Anlageberater soll den Pensionisten über mehrere Monate dazu gebracht haben, immer wieder Geld auf Konten des Unternehmens zu überweisen. Die Zahlungen sollten angeblich der Geldanlage dienen.

In dieser Woche folgte schließlich eine weitere Forderung: Der 76-Jährige sollte zusätzlich 100.000 Euro in bar übergeben.

Zugriff vorbereitet

Bevor es zur Übergabe kam, vertraute sich der Pensionist seiner Tochter an. Gemeinsam beschlossen die beiden, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, bereiteten daraufhin einen Zugriff vor.

Am Donnerstagmittag erschienen die mutmaßlichen Geldabholer wie vereinbart in der Wohnung des 76-Jährigen in Wien-Simmering. Dort warteten bereits die Kriminalbeamten. Sie konnten die beiden Männer auf frischer Tat betreten und vorläufig festnehmen.

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Zwei Verdächtige in Justizanstalt

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 29-jährigen serbischen Staatsbürger und einen 32-jährigen kroatischen Staatsbürger. Durch den Polizeieinsatz konnte verhindert werden, dass der Pensionist die weiteren 100.000 Euro verlor.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die beiden Beschuldigten in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien laufen.

Polizei warnt vor falschen Anlageberatern

Nach dem Vorfall ruft die Polizei zu besonderer Vorsicht bei vermeintlich gewinnbringenden Investitionen auf.

Vor allem ungewöhnlich hohe Gewinnversprechen sollten misstrauisch machen. Wer Geld anlegen möchte, sollte sich zunächst über das jeweilige Unternehmen informieren und prüfen, ob eine entsprechende Berechtigung der Finanzmarktaufsicht (FMA) vorliegt.

Außerdem raten die Ermittler, sich niemals zu schnellen Entscheidungen oder sofortigen Überweisungen drängen zu lassen. Geld sollte nicht auf unbekannte Konten überwiesen werden. Auch Bargeld oder Wertgegenstände sollten keinesfalls an fremde Personen übergeben werden.

Wer ein Anlageangebot erhält, sollte dieses vor einer Investition mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen besprechen.