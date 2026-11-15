i ? 1.000 Kilo Pyrotechnik Mitten in Wien! Behörden entdecken explosives Lager Bei einer Kontrolle in Wien-Mariahilf entdeckten die Behörden knapp eine Tonne Pyrotechnik in einem Wohnhaus – ein Großteil davon unerlaubt gelagert. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Knapp eine Tonne Feuerwerkskörper mitten in einem Wiener Wohnhaus! Bei einer Kontrolle in Mariahilf machten die Behörden am Freitag einen brisanten Fund. Mehr als 800 Kilogramm Pyrotechnik waren über die erlaubte Menge hinaus gelagert – darunter auch illegale Feuerwerkskörper.

Illegale Böller in Wohnhaus entdeckt

Die Gruppe Sofortmaßnahmen überprüfte gemeinsam mit der Wiener Polizei, der Feuerpolizei (MA 36), dem Marktamt (MA 59) und dem zuständigen Bezirksamt ein Geschäftslokal in Wien-Mariahilf. In den Lagerräumen entdeckten die Einsatzkräfte zahlreiche Knallkörper, Feuerwerksbatterien und andere pyrotechnische Artikel. Darunter befand sich auch verbotene Pyrotechnik der Kategorie F4.

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Besonders brisant: Das Geschäft befindet sich in einem großen Wohnhaus. Die enormen Mengen an Feuerwerkskörpern stellten damit ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Zudem stellten die Kontrolleure fest, dass zwei Brandschutztüren zu den Lagerräumen nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprachen.

Feuerwerk bis in die Nacht beschlagnahmt

Die Behörden waren bis in die Nacht damit beschäftigt, die Feuerwerkskörper zu erfassen und zu beschlagnahmen. Anschließend brachte die Wiener Feuerwehr die illegale Pyrotechnik gesichert ab. Der Geschäftsbetreiber zeigte sich bei der Kontrolle kooperativ.

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Nun drohen ihm rechtliche Konsequenzen: Das zuständige Bezirksamt leitet ein Verfahren ein, außerdem folgen zahlreiche Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz.

"Der Fund von über 800 Kilogramm Feuerwerkskörpern in einem Wohnhaus zeigt eindrücklich, wie wichtig unsere gemeinsamen Kontrollen sind. Derartige Mengen stellen ein massives Sicherheitsrisiko für Bewohnerinnen und Bewohner, Kundinnen und Kunden sowie Angestellte dar. Deshalb setzen wir auch heuer einen klaren Schwerpunkt auf die Kontrolle von Pyrotechnik. Bei illegaler Pyrotechnik gibt es für uns null Toleranz", betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.