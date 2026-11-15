i Besuch der Baustelle von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Johannes Zinner 5,2 Kilometer neue Rohre Neue Mega-Wasserleitung startet im Dezember Nach jahrelangen Bauarbeiten ist die neue Wasserleitung im Süden Wiens fertig verlegt. Ab Dezember soll sie die Trinkwasserversorgung unterstützen. Von Wien Heute 15.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien baut seine Wasserversorgung aus. Die neue 4. Hauptleitung verbindet auf 5,2 Kilometern den Endpunkt der I. Hochquellenleitung beim Wasserbehälter Rosenhügel in Hietzing mit dem Behälter Wienerberg in Favoriten. Die Rohre haben einen Durchmesser von einem Meter. Baubeginn war im März 2022.

Mit dem Ausbau reagiert die Stadt auf das Bevölkerungswachstum und den Klimawandel. "Die überregionalen Transportleitungen sind die Schlagadern der Wiener Wasserversorgung", erklärte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) bei einem Baustellenbesuch am Altmannsdorfer Anger in Meidling. "Damit setzt Wien die Trinkwasser-Strategie Schritt für Schritt um", so Czernohorszky.

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370 Züge täglich! Hier wurde zehn Meter tief gegraben

Besonders schwierig war die Unterquerung der Südbahnstrecke. Während täglich rund 370 Personenzüge über die Gleise rollten, wurde zehn Meter unter der Erde ein Tunnel errichtet.

"Anschließend wurden die Trinkwasserrohre über ein Schienensystem in den Stollen eingebracht und mit dem bestehenden Rohrnetz verbunden", erklärte Norbert Klicha, stellvertretender Betriebsvorstand von Wiener Wasser. Die Arbeiten erfolgten in enger Abstimmung mit den ÖBB.

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Start im Dezember! Bauarbeiten dauern noch an

Bevor die neue Leitung im Dezember in Betrieb geht, stehen noch Kontrollen an. Derzeit werden die Rohre gespült und die Wasserqualität analysiert. Erst nach der Freigabe fließt das Trinkwasser zu den Haushalten.

Ganz abgeschlossen ist das Projekt damit aber noch nicht. Bis Juni 2027 folgen Restarbeiten an der Oberfläche im Bereich der Südbahnquerung. Gleichzeitig wird bereits an der 5. Hauptleitung gebaut, die künftig die Wasserversorgung im Norden und Westen Wiens zusätzlich absichern soll.