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Uhren und Schmuck weg

400.000 Euro Beute! Polizei jagt diese Verdächtigen

Drei Verdächtige sollen in Wien-Ottakring Uhren und Schmuck im Wert von über 400.000 Euro gestohlen haben. Nun fahndet die Polizei öffentlich.
Von Newsdesk Heute
15.11.2026, 19:06
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Drei bislang unbekannte Personen sollen in Wien-Ottakring einen Einbruch mit enormer Beute verübt haben. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach den Verdächtigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Täter von Überwachungskamera gefilmt

Der Vorfall ereignete sich bereits am 12. Juli 2026 zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in der Wattgasse im 16. Bezirk. Die drei Verdächtigen sollen in mindestens zwei angemietete Lagerräume eingedrungen sein und dort zahlreiche wertvolle Uhren und Schmuckstücke gestohlen haben. Der Gesamtschaden liegt bei über 400.000 Euro.

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Die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West. Dabei konnten Aufnahmen einer Überwachungskamera des Lagerraumanbieters sichergestellt werden, auf denen die mutmaßlichen Täter zu sehen sind.

Polizei bittet um Hinweise

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Bilder nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Polizei hofft, dadurch Hinweise auf die Identität der drei Verdächtigen zu erhalten.

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Wer Angaben zu den gesuchten Personen machen kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-25600 zu melden. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

red, 15.11.2026, 19:06
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