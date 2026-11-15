i Zwei Unbekannte schlugen einen 57-Jährigen von hinten nieder und raubten ihm Geldbörse und Handy. istock 57-Jähriger im Spital Auf offener Straße! Räuber schlagen Mann nieder Brutaler Raubüberfall in Wien-Floridsdorf! Zwei Unbekannte schlugen einen 57-Jährigen von hinten nieder und raubten ihm Geldbörse und Handy. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 57-Jähriger ist am Samstag in Wien-Floridsdorf Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Zwei unbekannte Männer sollen den Passanten verfolgt, niedergeschlagen und anschließend ausgeraubt haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr in der Lottgasse. Laut Polizei näherten sich die Täter ihrem Opfer von hinten und attackierten es mit mehreren Schlägen. Als der Mann zu Boden ging, schnappten sich die Angreifer seine Geldbörse und sein Handy. Anschließend flüchteten sie in Richtung Brünner Straße.

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Geraubtes Handy unter Auto entdeckt

Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, am Ellbogen und an der Hüfte. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

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Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern blieb erfolglos. Allerdings konnten die Beamten das gestohlene Mobiltelefon in der Nähe des Tatortes sicherstellen. Es lag beschädigt unter einem geparkten Auto. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter das Handy auf ihrer Flucht weggeworfen haben.

Von den beiden Verdächtigen fehlt weiterhin jede Spur. Die Ermittlungen laufen.