i Anwältin Stiglitz mit dem ihrem vorbestraften Gauner am Wiener Landl; so sah die irre Faschingsverkleidung (r.) aus. Sabine Hertel/zVg Mit Horrormaske verkleidet Grusel-Ganove stahl Seniorin 63.000 € – nun ist sie tot Mit Perücke und in Frauenkleidern räumte ein Betrüger das Konto einer 85-jährigen Wienerin leer. Jetzt stand er vor Gericht – doch das Opfer ist tot. Von Christian Tomsits 16.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gewissenloser Grusel-Gauner flog jetzt trotz Maske mit seiner miesen Masche auf: Der 42-Jährige soll eine einsame Pensionistin (damals 85) aus Wien um ihre gesamten Ersparnisse gebracht haben, die Frau ist inzwischen tot.

Im Sommer 2025 hatte er sich zuerst als Mitarbeiter vom Fonds Soziales Wien ausgegeben und so das Vertrauen des Opfers erschlichen. Er besuchte die hilflose Dame regelmäßig in ihrer Innenstadtwohnung und begleitete sie sogar zu den Gräbern ihres verstorbenen Mannes und Sohnes. Fürs Einkaufengehen habe ihm das Opfer die Bankomatkarte samt Code freiwillig anvertraut.

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Und am Ende waren 63.420 Euro vom Konto der betagten Frau futsch, abgeräumt vom schamlosen Ganoven, der bei seinen betrügerischen Bankgeschäften jedoch gefilmt wurde. Einmal tauchte er in einer Filiale sogar als Frau verkleidet auf – mit Perücke und Gruselmaske. An diesem Tag habe er keine FFP2-Maske zur Hand gehabt – "das am Foto mit der Faschingsmaske bin ich", gestand der von Top-Anwältin Ina-Christin Stiglitz Verteidigte reumütig beim Untreue-Prozess am Freitag.

Weil ihm Barbehebungen irgendwann zu langsam gingen, brauchte er einen Geldwäscher. Über einen Rotlicht-Kontakt (47) ließ er einen mutmaßlichen Komplizen (35) vermitteln, der nun mit ihm auf der Anklagebank Platz nehmen musste. Der 35-Jährige gab wenig glaubhaft an, von all dem nichts gewusst zu haben.

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Statt eines Urteils gab es eine überraschende Wendung: Auch der Vermittler, der einen Teil der Beute in einem Nachtclub auf Lanzarote verjuxt haben soll, geriet (erneut) ins Visier. Tragisch: Die betrogene Pensionistin starb am 9. August 2026 im Alter von 86 Jahren. Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.