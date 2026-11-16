i ? Jetzt will er noch mehr Geld Schamanen-Boss ist frei, kassiert 40.000 € pro Monat Mehr ist bekanntlich mehr: Der Schamanen-Clan kämpft vor Gericht um ein Millionenvermögen. Der Staat hatte Geld, Gold, Pkw und Schmuck beschlagnahmt. Von Christian Tomsits 16.11.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen-Krimi um Schamanen-Clan – jetzt geht es vor Gericht ums große Geld! Am Montag steigt am Wiener Landesgericht das nächste Kapitel im spektakulären Betrugsprozess rund um die selbst ernannten Schamaninnen "Amela" und "Anna" – wir berichteten.

Während Hauptschamanin Mariana M. (45) weiterhin wie vom Erdboden verschluckt ist, kämpfen ihr Ex-Mann Dejan M. (47), Sohn Francesco M. (30) und Schwiegertochter Dona D. (31) um das Millionenvermögen des Familien-Clans. "Heute" berichtet aus dem Gerichtssaal.

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Der Ex-Mann der Hauptschamanin und ihr Sohn befinden sich nach teilbedingten Strafen bereits wieder auf freien Fuß, Zweit-Schamanin Dona. D. alias "Anna" sitzt noch in Haft. Sie wurde in Handschellen vorgeführt, verbarg ihr Gesicht hinter einer schwarzen Mappe. Der Oberschamane (47) gab an, 40.000 Euro aus Mieteinnahmen zu lukrieren, zudem zog er aus einer Vorstadtwohnung wieder in die Schamanen-Villa ein.

"Die Frage, um die es heute auch geht ist, was passiert mit den Vermögenswerten?", erörterte der Oberstaatsanwalt: 6,4 Millionen, 2 Millionen Uhren und Schmuck – weiters 14 Fahrzeuge im Marktwert von mehreren Hunderttausend Euro. "Wir sprechen von zehn Millionen und nur 1,7 können Opfern zugeordnet werden", so der Ankläger.

Dennoch legte er sich beim Differenzbetrag von rund 9 Millionen Euro fest und beantragte einmal mehr den erweiterten Verfall. Denn: "Das geht sich nicht aus, dass sie das auf legalem Weg erwirtschaftet haben." Es gebe wohl weitaus mehr Opfer als bei der Anklage berücksichtigt. "Viele Opfer meldeten sich nicht – entweder aus Scham oder aus Angst vor Flüchen."

"Gibt keine Sippenhaftung

Verteidiger Philipp Wolm donnerte gleich zu Beginn der Verhandlung. "Der OGH hat eine ganz klare Grenze gezogen. Solidarhaftung ist nach unserer Rechtsordnung nicht möglich – es gibt keine Sippenhaftung." – Große Teile des Vermögens wären schon im Besitz der Familie gewesen und "wurde von Generation zu Generation weitergegeben", ergänzte Verteidiger Rast.

Strafrecht-Superhirn Alexander Prenner hielt eine Spontan-Vorlesung über die höchstspannende Rechtsfrage des erweiterten Verfalls. "Wäre das Thema nicht so komplex, wäre dem versierten und erfahrenen Richter dieser Fehler im Ersturteil nicht passiert", meinte er und bestätigt einmal mehr: "Die Familie ist sehr vermögend." Das moralische Rechtsempfinden der Schöffen sei eben nicht juristisch korrekt. Für den erweiterten Verfall brauche es ein Verbrechen, Zusatzverbrechen und den Beweis, dass das Geld im selben Zeitraum zugeflossen ist, wie der entstandene Schaden. "Spätestens beim dritten Punkt scheitert das Experiment – sie haben ja keine Registrierkassa", so Prenner.

Zur Erinnerung: Mit erfundenen Flüchen und angeblich reinigenden Ritualen sollen die Schamaninnen gutgläubigen Opfern, von denen nicht alle ausgeforscht werden konnten, zwischen 2015 und 2025 Unsummen abgeknöpft haben. Bei einer Razzia in der Familienvilla in Maria Enzersdorf (NÖ) entdeckten Ermittler hinter einer Geheimtüre im Kleiderschrank und unter einem zubetonierten Pool Bargeld, Gold und Luxusuhren im Wert von rund zwölf Millionen Euro. Drei Familienmitglieder wurden im Dezember 2025 nicht rechtskräftig verurteilt – ein Teil des Vermögens floss zurück. Den Löwenanteil beantspruchte der Staat jedoch für sich.

Oldtimer-Sammlung der "Schamanin" i ?

Nach einer erfolgreichen Nichtigkeitsklage der Starverteidiger Philipp Wolm, Nikolaus Rast, Michael Babic und Alexander Prenner ging die Causa vor den Obersten Gerichtshof, der das Urteil kippte. Die Entscheidung steht noch aus.