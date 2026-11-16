Nach Streit wegen roter Ampel fliegen die Fäuste

Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei musste eingreifen, am Ende wurde ein Beamter verletzt.
Auslöser war ein 32-Jähriger, der gegen 4.30 Uhr trotz roter Ampel über die Straße gegangen sein soll. Ein herannahender Autofahrer (27) musste deshalb stehen bleiben. Zwischen den beiden Männern entbrannte daraufhin ein heftiger Streit, der schließlich in einer Schlägerei endete.
Eine vorbeifahrende Polizeistreife bemerkte die Auseinandersetzung und griff ein. Doch die beiden Streithähne ließen sich auch durch mehrmalige Aufforderungen nicht beruhigen. Die Beamten mussten sie schließlich mit Körperkraft voneinander trennen.
Dabei stürzte der 32-Jährige zu Boden, wobei ein Messer herunterfiel. Der Mann wehrte sich anschließend mit Faustschlägen und Tritten gegen die Polizisten. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte gelang seine Festnahme.
Da sich der Vorfall in einer Waffenverbotszone ereignete, wurde das Messer sichergestellt und Anzeige erstattet. Auch der 27-jährige Autofahrer wurde wegen der Handgreiflichkeiten angezeigt. Ein Polizist erlitt bei der Festnahme Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.