i Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger eskalierte in Wien völlig. istock Polizei macht brisanten Fund Nach Streit wegen roter Ampel fliegen die Fäuste Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger eskalierte in Wien völlig. Ein Messer fiel zu Boden, ein Polizist wurde verletzt. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei musste eingreifen, am Ende wurde ein Beamter verletzt.

Auslöser war ein 32-Jähriger, der gegen 4.30 Uhr trotz roter Ampel über die Straße gegangen sein soll. Ein herannahender Autofahrer (27) musste deshalb stehen bleiben. Zwischen den beiden Männern entbrannte daraufhin ein heftiger Streit, der schließlich in einer Schlägerei endete.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Messer fällt bei Polizeieinsatz zu Boden

Eine vorbeifahrende Polizeistreife bemerkte die Auseinandersetzung und griff ein. Doch die beiden Streithähne ließen sich auch durch mehrmalige Aufforderungen nicht beruhigen. Die Beamten mussten sie schließlich mit Körperkraft voneinander trennen.

Dabei stürzte der 32-Jährige zu Boden, wobei ein Messer herunterfiel. Der Mann wehrte sich anschließend mit Faustschlägen und Tritten gegen die Polizisten. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte gelang seine Festnahme.

Da sich der Vorfall in einer Waffenverbotszone ereignete, wurde das Messer sichergestellt und Anzeige erstattet. Auch der 27-jährige Autofahrer wurde wegen der Handgreiflichkeiten angezeigt. Ein Polizist erlitt bei der Festnahme Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.