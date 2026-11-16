i ? Millionen-Entscheidung naht Schamanen wollen Geld zurück – jetzt geht’s um alles Millionen im Tresor, die Haupttäterin flüchtig. Doch ein OGH-Urteil lässt den Clan jetzt hoffen. Bei der Berufungsverhandlung geht es jetzt ums Geld. Von Christian Tomsits 16.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kiloweise Goldmünzen, Scheine im Millionenwert und jede Menge Schmuck. In der Schamanen-Villa in Maria-Enzersdorf (NÖ) tauchten hinter einer Geheimtüre im Kleiderschrank und unterm zubetonierten Swimmingpool Vermögenswerte auf, die seinesgleichen suchen – wir berichteten.

Vor Gericht geht es am Montag bei der Berufungsverhandlung nun darum, ob große Teile des beschlagnahmten Vermögens in der Höhe von rund 12 Millionen Euro zurück an die Verbrecherfamilie gehen oder zu weiteren Opfern oder in die Staatskassa wandern.

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"Heute" berichtet live aus dem Gerichtssaal 212 am Wiener Landl, wo es nicht ums ganz große Geld geht, sondern irgendwo auch Recht mit Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Denn selbstverständlich kann der Staat nicht auf Verdacht einfach Vermögen einkassieren – genau das hatte der Urpsrungsentscheid aber veranlasst, die Verteidiger gingen dagegen vor. Nach intensiven Rechtsstreitigkeiten war es in der Schamanen-Causa bis zum Obersten Gerichtshof gegangen. Nun steht das große Finale in der unglaublichen Betrugs-Causa an. Vier Millionen Euro und zwei Millionen Schweizer Franken könnten endgültig zur Familie zurückfließen.

Der ganze Fall ist hinlänglich bekannt und in die österreichische Kriminalgeschichte eingegangen: Mit angeblich reinigenden Ritualen und erfundenen Flüchen sollen die selbst ernannten Schamaninnen "Amela" und "Anna" jahrelang gutgläubige Opfer aus Wien und Umgebung um ein Vermögen gebracht haben.

Während Hauptschamanin Mariana M. (45) weiterhin wie weggezaubert ist, wurden ihr Ex-Mann Dejan M. (47), Sohn Francesco M. (30) und Schwiegertochter Dona D. (30) im Dezember 2025 vor dem Straflandesgericht (nicht rechtskräftig) verurteilt.

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Zur Erinnerung: Bei der Razzia in der Familienvilla hatten Ermittler rund zwölf Millionen Euro sichergestellt. Doch nur rund 1,8 Millionen Euro konnten eindeutig Betrugsopfern zugeordnet werden, manches Opfer war längst verstorben oder meldete den erlittenen Schaden nie. Dennoch konfiszierte das Gericht Millionenvermögen ungeklärter Herkunft rigoros. Besonders für das Familienoberhaupt ein traumatischer Moment, bei dem er laut schluchzend in Tränen ausbrach – wir berichteten.

Die besten Strafverteidiger des Landes – Philipp Wolm, Nikolaus Rast mit Kanzlei-Kollege Michael Babic sowie MPW-Frontmann Alexander Prenner – hatten sich erfolgreich bis zum OGH beschwert.

Oldtimer-Sammlung der "Schamanin" i ?

Sie behaupten, dass das Geld rechtmäßig den Schamanen gehöre. "Es wurde stets gut gewirtschaftet in der Familie, schon der Großvater hatte vier Millionen Euro am Konto", so die Verteidiger. Ein Urteil steht noch aus.