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Bei einem Verkehrsunfall in Wien wurden zwei Menschen verletzt.
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Verdacht auf Hirntrauma

Heftiger Kreuzungs-Crash – Mann muss ins Spital

Heftiger Crash in Wien-Favoriten! Zwei Lenker wurden verletzt, einer musste mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Spital.
Von Newsdesk Heute
16.11.2026, 11:08
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Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagabend in Favoriten zwei Verletzte gefordert. Gegen 21.30 Uhr krachten an der Kreuzung Schröttergasse und Leibnitzgasse zwei Autos ineinander. Einer der Lenker musste mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Spital gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 30-Jähriger auf der Schröttergasse in Richtung Herzgasse unterwegs. Zur selben Zeit näherte sich ein 47-jähriger Autofahrer auf der Leibnitzgasse in stadtauswärtiger Richtung. Beide wollten die Kreuzung geradeaus passieren, als es zum Zusammenstoß kam.

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Bei der Kollision wurden beide Männer verletzt. Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung am Unfallort. Der 30-Jährige wurde anschließend mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus eingeliefert.

red, 16.11.2026, 11:08
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