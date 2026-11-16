i Bei einem Verkehrsunfall in Wien wurden zwei Menschen verletzt. istock Verdacht auf Hirntrauma Heftiger Kreuzungs-Crash – Mann muss ins Spital Heftiger Crash in Wien-Favoriten! Zwei Lenker wurden verletzt, einer musste mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Spital. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagabend in Favoriten zwei Verletzte gefordert. Gegen 21.30 Uhr krachten an der Kreuzung Schröttergasse und Leibnitzgasse zwei Autos ineinander. Einer der Lenker musste mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Spital gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 30-Jähriger auf der Schröttergasse in Richtung Herzgasse unterwegs. Zur selben Zeit näherte sich ein 47-jähriger Autofahrer auf der Leibnitzgasse in stadtauswärtiger Richtung. Beide wollten die Kreuzung geradeaus passieren, als es zum Zusammenstoß kam.

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Lenker mit Kopfverletzung im Spital

Bei der Kollision wurden beide Männer verletzt. Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung am Unfallort. Der 30-Jährige wurde anschließend mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus eingeliefert.