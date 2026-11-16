i Die Polizei sucht nach Zeugen. iStock Mann äußert Sex-Wunsch Junge Frau will Taxi nehmen – dann wird sie gepackt Beim Versuch, ein Taxi zu nehmen, soll eine junge Wienerin von einem Mann gepackt und bedrängt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliches Erlebnis für eine junge Frau in Wien-Wieden. Als sie am 8. August gegen 7.30 Uhr an der Rechten Wienzeile 13 versuchte ein Taxi anzuhalten, soll ein Mann sie daran gehindert haben.

Der Verdächtige habe die Frau am Oberarm gepackt und auf den Gehsteig gezerrt. Zudem soll der Mann dem Opfer zu verstehen gegeben haben, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr haben wolle. Der Frau gelang es in weiterer Folge Passanten auf sich aufmerksam zu machen.

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Mann festgenommen

Schlussendlich wurde die Polizei verständigt, der Mann ergriff die Flucht. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, konnten Passanten sie auf den flüchtenden Tatverdächtigen aufmerksam machen. Auch die zuvor mutmaßlich bedrängte Frau war noch vor Ort. Den Polizisten gelang es, den Verdächtigen anzuhalten und festzunehmen.

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Nun suchen die Beamten nach Zeugen des Vorfalls. Personen, die die Geschehnisse wahrgenommen haben, sollen sich an das Kriminalreferat Margareten wenden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 01-31310-55226 entgegengenommen.