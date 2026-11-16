i Die Schamanen kassierten im zweiten Rechtsgang vor Gericht nun eine deutliche Abfuhr. Denise Auer Überraschendes Urteil Kein Geld, mehr Haft! Schamanen fahren vor Gericht ein Kein Geld, dafür höhere Haftstrafen! Im Millionen-Krimi um den Schamanen-Clan sorgte das Wiener Landesgericht jetzt für eine Überraschung. Von Christian Tomsits 16.11.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Millionen-Krimi rund um den Schamanen-Clan ist jetzt das Urteil da – es gab eine Überraschung: kein Geld für die Familie und höhere Strafen!

Am Montag war es am Wiener Landesgericht im zweiten Rechtsgang neben der Strafhöhe für die drei Mitglieder des Schamanen-Clans auch ums beschlagnahmte Vermögen der Familie gegangen.

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Während Hauptschamanin Mariana M. (46) weiterhin auf der Flucht ist, befinden sich ihr Ex-Mann Dejan M. (48) und Sohn Francesco M. (31) nach verbüßten teilbedingten Haftstrafen bereits wieder auf freiem Fuß. Nur Schwiegertochter Dona D. (31) alias "Anna" sitzt noch hinter Gittern, kam in Handschellen.

"The Boys" – die Star-Verteidiger Wolm, Rast, Prenner und Babic vor der Verhandlung. Denise Auer

Brisant: Der Clan-Boss wohnt mittlerweile wieder in der Luxusvilla in Maria Enzersdorf (NÖ) und kassiert pro Monat – völlig legal – rund 40.000 Euro aus Mieteinnahmen. Doch der Familie war das nicht genug: Sie forderten den Großteil der rund 12 Millionen Euro an Bargeld, Dukaten, Schmuck, Luxusuhren sowie 14 seltene Oldtimer-Fahrzeuge mitsamt einem ganz in Gold lackierten Retro-Mercedes zurück.

Oldtimer-Sammlung der "Schamanin" i ?

Da lediglich 1,7 Millionen Euro konkreten Betrugsopfern zugeordnet werden konnten, ging es um die Frage, ob Staat oder Familien-Clan den Rest der Millionen bekommen sollte. Der Oberstaatsanwalt argumentierte, dass das Geld unmöglich auf "legalem Weg erwirtschaftet" worden sein könne. "Es gibt keine Sippenhaftung", hielt Star-Anwalt Philipp Wolm entgegen und verwies auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. Das Vermögen sei über Generationen aufgebaut worden, argumentierte Rast. Das ebenfalls von den Schamanen engagierte Strafrechts-Superhirn Alexander Prenner (MPW) beeindruckte mit seinem Impuls-Vortrag über "die höchstspannende Rechtsfrage" des erweiterten Verfalls.

Bildstrecke: Schamanen wollen Geld zurück – jetzt geht’s um alles i ?

Doch der Senat überraschte mit seiner Entscheidung, die den Schamanen-Clan völlig entzauberte: Die Strafe wird nun auf viereinhalb für die Männer erhöht, Schamanin "Anna" fasst 6 Jahre statt vier Haft aus. Und vom Geld sollen die Verurteilten keinen Cent erhalten – nicht rechtskräftig.

Die Begründung der Richterin fiel deutlich aus. Das Vermögen sei schlicht "nicht mit den Einkommenverhältnissen der Angeklagten vereinbar". Und: "Es wurden hier betagte, alte und kranke Opfer teilweise um ihren Notgroschen gebracht." Opfer, die bisher keinen Zuspruch hatten, wurden auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Beide Seiten gaben keine Erklärungen ab.